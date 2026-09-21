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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

AfD kirto Merzui: „Prasidėjo kanclerio eros saulėlydis“

2026-09-21 13:20 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-21 13:20
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Vokietijos kraštutinių dešiniųjų partijos AfD pagrindinis kandidatas šiaurės rytinėje žemėje pirmadienį pareiškė, kad po didelių Krikščionių demokratų partijos (CDU) nuostolių dvejuose regioniniuose rinkimuose kancleris Friedrichas Merzas iki metų pabaigos neteks valdžios.

Vokietijos kraštutinių dešiniųjų partijos AfD pagrindinis kandidatas šiaurės rytinėje žemėje pirmadienį pareiškė, kad po didelių Krikščionių demokratų partijos (CDU) nuostolių dvejuose regioniniuose rinkimuose kancleris Friedrichas Merzas iki metų pabaigos neteks valdžios.

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„Kancleris tikrai neišsilaikys iki metų pabaigos“, – prognozavo Leifas Erikas Holmas, sekmadienį Meklenburgo-Pomeranijos rinkimuose atvedęs AfD į pirmąją vietą – partija surinko 38 proc. balsų.

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„Manau, kad prasidėjo kanclerio eros saulėlydis“, – pareiškė jis.

Blogiausias CDU rezultatas žemės rinkimuose

F. Merzo vadovaujama centro dešiniųjų CDU gavo vos 4,9 proc. balsų – mažiau nei 5 proc., būtinus patekti į žemės parlamentą. Tai blogiausias jos rezultatas žemės rinkimuose nuo partijos įkūrimo 1945 metais.

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CDU taip pat prarado balsus per Berlyno miesto ir žemės rinkimus, ją aplenkė kraštutinių kairiųjų partija „Die Linke“ („Kairė“), savo pozicijas smarkiai sustiprino „Alternatyva Vokietijai“ (AfD). 

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Vienas iš AfD vadovų Tino Chrupalla sakė, kad jo partija sutriuškino CDU, o F. Merzas jau seniai turėjo atsistatydinti. 

„Mėlynoji banga nesustabdoma“, – pareiškė jis, turėdamas omenyje savo partijos simbolinę spalvą.

Kita AfD vadovė Alice Weidel sakė, kad jos partija pakeitė CDU kaip „žmonių partiją“ Vokietijoje.

„Mes nemanome, kad CDU gali taip tęsti. Turėtume skubiai surengti derybas, kad kartu išvestume šią šalį iš krizės“, – pareiškė ji.

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