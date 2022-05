Bennettas: „tikėtina“, kad „al Jazeera“ žurnalistę Vakarų Krante nužudė palestiniečiai

„Remiantis mūsų surinkta informacija, tikėtina, kad už apgailestauti verčiančią žurnalistės žūtį atsakingi ginkluoti palestiniečiai, kurie tuo metu beatodairiškai šaudė“, – sakoma N. Bennetto pareiškime.

Pranešama, kad šaudyta per Izraelio kariuomenės reidą Džanino mieste Vakarų Kranto šiaurėje.

Palestiniečių sveikatos apsaugos ministerijos teigimu, Sh. Abu Akleh buvo šauta į veidą, ir netrukus ji mirė. Kitas palestiniečių žurnalistas, dirbantis Jeruzalėje leidžiamam laikraščiui „al Quds“, taip pat buvo sužeistas, bet jo būklė stabili.

REKLAMA

Kanalas „al Jazeera“ savo pranešime pareiškė, kad Izraelio pajėgos „šaltakraujiškai“ nužudė palestiniečių teritorijose dirbusią žurnalistę.

„Izraelio okupacinės pajėgos šaltakraujiškai nužudė „al Jazeera“ korespondentę Palestinoje, pažeisdamos tarptautinius įstatymus ir normas“, – sakoma Katare įsikūrusio transliuotojo pranešime.

„Raginame tarptautinę bendruomenę pasmerkti Izraelio okupacines pajėgas ir pareikalauti iš jų atsakomybės už tai, kad jos tyčia nusitaikė į mūsų kolegę Shireen Abu Akleh ir ją nužudė“, – priduriama jame.

Kataro užsienio reikalų viceministrė Lolwah al Khater savo ruožtu pareiškė, kad specialią liemenę dėvėjusiai žurnalistei buvo „šauta į veidą“, ir pasmerkė „valstybės remiamą Izraelio terorizmą“.

Izraelio kariai nužudė Sh. Abu Akleh „šūviu į veidą“, nors ji „dėvėjo spaudos liemenę ir šalmą“, socialiniame tinkle „Twitter“ parašė L. al Khater ir pridūrė, kad „šis valstybės remiamas Izraelio terorizmas turi baigtis, besąlygiška parama Izraeliui turi būti nutraukta“.

REKLAMA

REKLAMA

Pasak vieno naujienų agentūros AFP žurnalisto, Sh. Abu Akleh buvo nušauta Izraelio karių, jai rengiant reportažą apie reidą Džanino pabėgėlių stovykloje.

Sveikatos apsaugos ministerija taip pat nurodė, kad į reporterius šovė izraeliečiai. Filmuotoje incidento medžiagoje matyti, kad Sh. Abu Akleh vilkėjo mėlyną neperšaunamą liemenę su aiškiu užrašu „Spauda“.

Izraelio kariuomenė pranešė, kad jos kariai Džanine buvo intensyviai apšaudyti, prieš juos buvo panaudota sprogmenų ir jie atsakė ugnimi. Kariuomenė nurodė „tirianti įvykį ir... galimybę, kad į žurnalistus šovė palestiniečiai“.

Izraelis pastarosiomis savaitėmis kone kasdien vykdo reidus okupuotame Vakarų Krante. Jie rengiami dėl kruvinų išpuolių Izraelio teritorijoje, kurių daugelį įvykdo palestiniečiai iš Džanino ar jo apylinkių. Šis miestas, ypač jo pabėgėlių stovykla, seniai garsėja kaip kovotojų bastionas.

Izraelis Vakarų Krantą užėmė per 1967 metų Artimųjų Rytų karą. Palestiniečiai nori, kad ši teritorija būtų pagrindinė jų būsimos valstybės dalis. Izraelio kariškių valdomame Vakarų Krante gyvena beveik 3 mln. palestiniečių, be to, Izraelis šioje teritorijoje yra pastatęs per 130 gyvenviečių, kur gyvena kone 500 tūkst. Izraelio pilietybę turinčių žydų naujakurių.

Izraeliečiai seniai kritiškai vertina „al Jazeera“ reportažus, bet valdžia paprastai leidžia jos žurnalistams dirbti laisvai. Kita „al Jazeera“ reporterė, Givara Budeiri, pernai buvo trumpam sulaikyta per protestą Jeruzalėje ir gydyta dėl rankos kaulų lūžio, darbdavių teigimu, patirto policijai šiurkščiai elgiantis su ja.