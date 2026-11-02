Belgijai gresia vyriausybės krizė

B. De Weveras dar pirmadienį turėtų susitikti su karaliumi Philippe. Tačiau monarchas esą tikriausiai nepriims jo atsistatydinimo iš karto.
B. De Wevero vadovaujamoje koalicijoje nesutariama dėl 10 mlrd. eurų vertės biudžeto karpymų ir mokesčių didinimo.
Pasak premjero, šios priemonės būtinos siekiant suvaldyti valstybės finansus. B. De Wevero flamandų nacionalistų partija N-VA ir liberalų partija MR siekia mažinti išlaidas sveikatos apsaugai.
Koalicijai priklausantys socialistai ir centristai tuo tarpu reikalauja didinti turto mokesčius.
B. De Weveras anksčiau perspėjo dėl gresiančios skolų ir palūkanų spiralės. Dėl to vyriausybė būtų priversta imti naujus kreditus vien tam, kad galėtų mokėti palūkanas už jau turimas paskolas.
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