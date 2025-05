Baltųjų rūmų apdovanojimų metu – netikėtas kuriozas: Trumpo nesėkmė prajuokino internautus

Tragiška avarija įvyko 2024 m. lapkričio mėnesį, kai vairuotojas partrenkė tris pareigūnus, stovėjusius kelio pakraštyje, rašoma „Yahoo News“.

D. Trumpas, JAV atstovas Brianas Mastas ir JAV prezidento sūnus Ericas Trumpas dalyvavo ceremonijoje, kurioje medaliai buvo perduoti žuvusiųjų pareigūnų šeimoms.

Vis dėlto, internautų dėmesį patraukė vienas kuriozinis momentas – įteikdamas vieną iš medalių, D. Trumpas nesugebėjo atidaryti apdovanojimo dėžutės.

Look at this stable genius in action.



Donald Trump can't even open this medal box.



What a joke. pic.twitter.com/HFenSbfnow