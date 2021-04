Baltieji rūmai: Bidenas paskelbs, kad šį mėnesį bus pradėti skiepyti visi gyventojai

Baltieji rūmai perkėlė visų grupių šalies gyventojų vakcinacijos pradžią nuo gegužės 1 dienos į balandžio 19-ąją dėl sparčiai vykstančios vakcinacijos kampanijos visose 50 valstijų.

Pavardės nenorėjęs skelbti aukšto rango administracijos pareigūnas sakė, kad šį pranešimą prezidentas turėtų paskelbti vėliau antradienį.

Pavykus pasiekti šį tikslą, išnyks pasiskiepyti norinčių žmonių skirstymas į prioritetines grupes dėl jų amžiaus, sveikatos problemų ar kitų priežasčių. Tačiau tai dar nereiškia, kad pasiskiepyti nedelsiant galės visi norintieji, nes tebėra sprendžiami vakcinų tiekimo klausimai.

J. Bidenas antradienį turėtų apsilankyti už Vašingtono Virdžinijoje esančiame vakcinacijos centre, o vėliau pasisakyti skiepų tema Baltuosiuose rūmuose.

Visuotinė vakcinacija iš karto po prezidento rinkimų tapo demokrato centriniu jo darbotvarkės klausimu, siekiant sustabdyti pandemiją ir leisti atsigauti JAV ekonomikai.

Pirminis prezidento tikslas per dieną suleisti po 1 mln. vakcinos dozių jau seniai yra viršijamas. Pirmadienį Baltųjų rūmų patarėjas COVID-19 klausimais Andy Slavittas pareiškė, kad Jungtinės Valstijos „dabar per pastarąsias septynias dienas vidutiniškai suleidžia po 3,1 mln. skiepų dozių per dieną“.

„Savaitgalį pirmą kartą buvo registruota daugiau nei 4 mln. skiepų per vieną dieną“, – sakė jis.

Televizijos CNN ir NBC pranešė, jog J. Bidenas antradienį paskelbs, kad per 75 pirmąsias jo administracijos darbo dienas atliktų skiepų skaičius šalyje viršijo 150 milijonų. Nors pirminis tikslas buvo suleisti 100 mln. dozių vakcinos per pirmąsias 100 darbo dienų, tačiau dabar per tą patį laikotarpį užsibrėžta pasiekti 200 milijonų.