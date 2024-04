Baltarusijoje įkalinta 38-erių moteris atskleidė žiaurią kalėjimo realybę ant tualetinio popieriaus skiautės

38-erių Kacjarina Novikava aprašė, kaip ją ne kartą mušė saugumo pajėgos po to, kai 2023 m. birželį ji buvo sulaikyta vilkinti tik naktiniais marškiniais. Ji tapo viena iš daugelio politinių kalinių 9,5 mln. gyventojų turinčioje šalyje, kurią valdo autoritarinis diktatorius Aliaksandras Lukašenka.

"They made me stand on the [opposition red-white-and-white] flag, and everyone who was in the office beats me up," - writes Katsyaryna Novikava



