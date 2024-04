Dar viena Lukašenkos režimo provokacija: Lietuvoje gyvenantiems baltarusiams – grasinimai ir reikalavimai nedelsiant išvykti

„Lukašenkos grasinančių pareiškimų apie pasirengimą karui su Europa fone vėl suaktyvėjo provokatoriai, bandantys sukelti nepasitikėjimą tarp lietuvių ir gudų“, – teigiama S. Cichanouskajos biuro atsiųstame pranešime.

Kaip nurodoma tekste, ketvirtadienį pranešta, kad kai kurie Vilniuje gyvenantys gudai neva pradėjo gauti įžeidžiančias ir grasinančias žinutes lietuvių kalba. Apie tokias žinutes pranešta susirašinėjimo grupėje, per kurią susisiekia gudai tėvai, kurių vaikai mokosi Vilniaus mokyklose. Kai kurie „tėvai“ atsiuntė ekrano nuotraukų, iš kurių matyti, neva gudų vaikams grasinama ir reikalaujama nedelsiant išvykti iš Lietuvos.

Išanalizavus žinučių paskyras paaiškėjo, kad jos sukurtos vos prieš kelias dienas. Pranešėjai vengė tolesnių klausimų ir pasitraukė iš susirašinėjimo. Be to, kalba, kuria grasinta gudams, labiau primena mašininį vertimą iš rusų kalbos, o ne gyvą lietuvių kalbą.

Atlikę tyrimą, gudų žurnalistai padarė išvadą, kad už šios provokacijos stovi A. Lukašenkos specialiosios tarnybos, kurių tikslas – sukiršinti lietuvius ir gudus, sukelti gudų nepasitikėjimą Lietuvos žmonėmis ir Lietuvos valstybe, priversti išvykti iš Lietuvos.

„A. Lukašenkos specialiųjų tarnybų nuomone, gudams persikėlus iš Lietuvos kur toliau nuo Gudijos, jie prarastų ryšį su tėvyne ir pasitrauktų iš kovos prieš diktatūrą. Be to, tai suduotų stiprų smūgį mūsų tarpusavio pasitikėjimui. O būtent to labiausiai nori laisvos demokratinės Europos priešai“, – teigia Lietuvoje gyvenantys baltarusių opozicionieriai.

„Jie neatsisakys bandymų mus suskaldyti. Mes tam priešinsimės – draugyste ir solidarumu“, – priduriama jų pranešime.