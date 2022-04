Baisiau nei Buča: Borodjankos vaizdai primena rugsėjo 11-ąją

Šiame Baltarusijos „Telegram“ kanalo „Nexta“ paskelbtame vaizdo įraše nėra vertimo į anglų kalbą, tačiau vaizdai ir tonas leidžia suprasti emocijas, kai žurnalistas Denisas Kazanskis rusiškai pasakoja apie sunkiąją amuniciją, naudojamą gyvenamiesiems pastatams bombarduoti.

❗️Journalist Denis Kazansky told about a real horror in #Borodyanka : The town was bombed with half-ton air bombs, which caused the residential apartment buildings to collapse like houses of cards.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis perspėjo apie Rusijos armijos žiaurumus rajone, kurie gali būti tokie pat baisūs ar dar baisesni, nei rasti Bučoje po to, kai rusai buvo išvaryti.

2001 m. surašymo duomenimis, Borodjankos miestelyje buvo 12 535 gyventojų.

Liberalios, proeuropietiškos Ukrainos partijos „Golos“ lyderė Kira Rudik piktinasi Vakarų pastangomis sustabdyti Rusijos prezidento Vladimiro Putino nuo karą Ukrainoje.

„Mažas Borodjankos miestelis sunaikintas. Ugniagesiai ieško žmonių po griuvėsiais. Tai man priminė rugsėjo 11-osios nuotraukas. Taigi klausimas: kodėl visas pasaulis medžiojo BinLadeną, o Putinas sulaukia dar vieno pasmerkimo?“ – klausė ji.

Small town of #Borodyanka is destroyed. Firefighters are looking for people under the blockage.

That reminded me of pictures of 9/11. So a question: why did the whole world was hunting for #BinLaden, and #Putin gets another condemnation?



Don't answer. I understand.