Auga nepasitenkinimas Putino artimiausiame rate – jie vis labiau kritikuoja tai, kaip Rusija kariauja

Savo naujausioje apžvalgoje ISW analitikai tvirtina, kad Rusijos karininkų ir jėgos struktūrų atstovai (geriau žinomi kaip „silovikai“) ir toliau reiškia savo nepasitenkinimą Rusijos pastangomis kariauti Ukrainoje. Tai, pasak analitikų, atskleidžia, kad Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui ilguoju laikotarpiu bus sunku įsiteikti karą palaikantiems rinkėjams.

„Silovikai“ – žmonės, turintys reikšmingos įtakos V. Putino vidiniame rate, jie tiesiogiai susiję su karinėmis pajėgomis Ukrainoje. Pavyzdžiui, Čečėnijos lyderis Ramzanas Kadyrovas antradienį skundėsi, kad Rusijos atsakas į tariamus Ukrainos smūgius Rusijos teritorijai buvo „silpnas“, pažymėdamas, kad Rusija turi „nušluoti Ukrainos miestus nuo žemės paviršiaus“.

REKLAMA

R. Kadyrovas taip pat tvirtino, kad Rusija dabar užsiima nebe „specialiąja karine operacija“, o tikru karu, nes Ukrainos pajėgos „kariauja Rusijos teritorijoje“. Jis pažymėjo esantis nepatenkintas Rusijos atsaku, nepaisant vietomis įvestos karo padėties.

Pasak ISW analitikų, R. Kadyrovo pareiškimas netiesiogiai kritikuoja Rusijos raketų atakų prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą mastą ir sutampa su Rusijos tinklaraštininkų kritika, kuri girdėti jau nuo spalio pradžios.

ISW jau anksčiau vertino, kad ši V. Putino raketų kampanija, kurios tikslas sunaikinti Ukrainos energetikos infrastruktūrą, vargu ar ilgainiui patenkins karą palaikančių Rusijos nacionalistų stovyklą.

REKLAMA

REKLAMA

Analitikai pažymi, kad V. Putinas negali ištaisyti daugelio Rusijos karinės kampanijos Ukrainoje trūkumų ir negali įvykdyti savo maksimalistinių pažadų.

Be to, kaip rašoma apžvalgoje, R. Kadyrovo nepasitenkinimas taip pat pabrėžia V. Putino klaidą aneksuoti keturias Ukrainos sritis prieš Rusijos pajėgoms pasiekiant tų sričių sienas, o tai sukėlė painiavą dėl to, kur prasideda „Rusijos teritorija“.