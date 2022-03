Auga kare žuvusių Ukrainos karių skaičius: tarp jų – ir moterys, ir jauni vaikinai

Nepaisant to, Ukrainos žiniasklaida kasdien praneša apie kovoje prieš Rusiją kritusius Ukrainos kareivius. Tarp žuvusiųjų – ir jaunos moterys, ir jauni vaikinai.

„Jie stojo į karą, kai Rusija įsiveržė į Ukrainą. Jie tikėjo laisve, teise gyventi, dirbti jiems Dievo duotoje žemėje. Atsiminkite jų veidus. Jie krito mūšyje ne tik už Ukrainą, bet už visą Europą. Amžinąjį atilsį Natalia Perakov, Vasyl Marchuk, Artem Kolesnyk, Serhiy Hrebeniuk“, – skelbia „Euromaidan Press“.

They went to war when Russia invaded Ukraine. They believed in Freedom, the right to live & work in their God-given land.

They laid down their lives not only for #Ukraine, but for all of Europe!

RIP- Natalia Perakov, Vasyl Marchuk, Artem Kolesnyk, Serhiy Hrebeniuk#StopPutinNOW pic.twitter.com/urjVtaRdFa REKLAMA March 3, 2022

Žuvę Ukrainos kariai (11 nuotr.) Žuvusi Ukrainos karė (nuotr. Twitter) Žuvęs Ukrainos karys (nuotr. Twitter) Žuvęs Ukrainos karys (nuotr. Twitter) +7 Žuvęs Ukrainos karys (nuotr. Twitter) Žuvęs Ukrainos karys (nuotr. Twitter) Žuvęs Ukrainos karys (nuotr. Twitter) Žuvęs Ukrainos karys (nuotr. Twitter) Žuvęs Ukrainos karys (nuotr. Twitter) Žuvęs Ukrainos karys (nuotr. Twitter) Žuvęs Ukrainos karys (nuotr. Twitter) Ukrainiečių karys Vitaly Skakunas

(11 nuotr.) FOTOGALERIJA. Žuvę Ukrainos kariai

Dar praėjusią savaitę socialiniuose tinkluose ėmė plisti kare su Rusija žuvusių Ukrainos karių nuotraukos ir didvyriškos istorijos. Vasario 25-ąją ukrainiečių karys Vitalijus Skakun susisprogdino kartu su Heničesko tiltu, bandydamas užkirsti kelią artėjančioms Rusijos karinėms pajėgoms.

Vitaly Skakun is hailed as a hero after sacrificing his life to blow up the Henichesky Bridge.



The bridge was mined but a Russian column was advancing and there was no time to detonate it remotely.



Skakun radioed his unit and told them he would do it manually, saying goodbye. pic.twitter.com/6gqIFxlc01 REKLAMA REKLAMA February 25, 2022

Jis taip pasielgė, nes tiltas buvo užminuotas ir nespėta jo susprogdinti prieš rusų karinės technikos kolonai ant jo užvažiuojant. Vienintelis kelias buvo sprogmenį detonuoti rankomis.

Jaunas karys ryžosi ir, atsisveikinęs su kolegomis, detonavo sprogmenį. Dalis tilto griuvo, karys žuvo po nuolaužomis.

Taip pat praėjusią savaitę pranešta apie ketvirtadienį netoli Kijevo žuvusią Ukrainos karę Iryną Tsvilą.

#IrynaTsvila, #Ukrainian freedom fighter, died in battle defending #Ukraine. She was also one of the authors of the book "Voices of War; Stories of Veterans". Iryna, the embodiment of courage of Ukrainian nation!

RIP Heroine Iryna🌹

17% of Ukraine's forces are women. #Kiyv pic.twitter.com/nJyDEf00dj — Masoud Dalvand (@Masoud_Dalvand2) February 27, 2022

Per visą karo eigą žuvo daugiau nei 2000 Ukrainos civilių gyventojų, skelbia Ukrainos Valstybinė pagalbos tarnyba. Žuvusių karių skaičius nėra paskelbtas.