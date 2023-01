Atskleidė, kas pasikeitė Putinui pakeitus puolimo vadą: bando pagerinti karių skutimosi standartus

Pasak britų žvalgų, nuo tada, kai V. Gerasimovas pradėjo vadovauti Ukrainą puolantiems rusų kariams, jam pavaldūs karininkai ėmėsi karių drausmės – bando užkirsti kelią reglamentų neatitinkančioms uniformoms, naudojimusi mobiliaisiais telefonais ir nestandartinėms šukuosenoms.

„Šios priemonės buvo sutiktos skeptiškai. Tačiau didžiausios pajuokos susilaukė karininkų bandymas pagerinti karių skutimosi standartus.

[Apsišaukėliškos] Donecko „liaudies respublikos“ pareigūnai tokius pokyčius apibūdino kaip „farsą“, kurie „trukdys priešo naikinimo procesui“. „Wagner“ savininkas Jevgenijus Prigožinas kritikavo karinę vadovybę, teigdamas, kad „karas yra aktyvių ir drąsių, o ne švariai nusiskutusių [karių] metas“, – rašoma naujausioje britų žvalgų ataskaitoje.

