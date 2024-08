„Atostogausime su ašaromis akyse“: Rusijos geležinkeliai prakalbo apie kritinę padėtį dėl Vakarų sankcijų

Sankcijos prisidėjo prie rutulinių guolių trūkumo, kuris Rusijoje paveikė lokomotyvų techninę priežiūrą. Dėl to padaugėjo tinklo traukinių gedimų ir neveikiančių transporto priemonių, skelbia „Newsweek“.

Vienas Rusijos „Telegram“ kanalas „VČK-OGPU“, kuris, kaip manoma, yra susijęs su Rusijos saugumo tarnybomis, remdamasis neįvardytu šaltiniu, pranešė, kad geležinkelių tinklo vadovo pavaduotojas Sergejus Kobzevas per vidaus pasitarimą savo darbuotojams pranešė, kad padėtis yra kritinė.

„Visiškas viso šalies geležinkelių tinklo žlugimas gali įvykti per kelias dienas. Rusijos geležinkelių vadovams įsakyta dirbti iki išsekimo. Tiems, kas nesugebės susitvarkyti, grasinama atleidimu iš darbo ir tam tikra egzekucija“, – skelbė kanalas.

Rusijos teisingumo ministerija įtraukė „VČK-OGPU“ į savo užsienio agentų registrą dėl „melagingos informacijos, kuria siekiama sukurti neigiamą Rusijos kariuomenės įvaizdį, skleidimo“.

Igoris Suško yra Ukrainos tinklaraštininkas ir „Wind of Change Research Group“ vykdomasis direktorius. I. Suško pasidalijo, jo teigimu, nutekintu garso įrašu iš S. Kobzevo ir jo pavaldinių susitikimo, kuriame jis sako, kad „Rusijos geležinkelių tinklas yra ant visiško žlugimo slenksčio“.

