Armėnijos premjeras teigia, kad Maskva neperdavė Jerevanui ginklų, nors už juos sumokėjo

Šios pastabos išsakytos didėjant Maskvos ir Jerevano priešpriešai po to, kai rugsėjį Kalnų Karabache dislokuotiems Rusijos taikdariams nepavyko užkirsti kelio žaibiškam Azerbaidžano puolimui.

„Yra problema, susijusi su (Rusijos) ginkluotės ir įrangos, už kurią jau sumokėjome, pristatymu“, – per televiziją teigė Armėnijos premjeras.

„Šiuo metu vyksta diskusijos dėl šios problemos sprendimo mechanizmų“, – nurodė N. Pašinianas.

„Žinome, kad pačiai Rusijos Federacijai reikia ginklų“, – pridūrė jis, turėdamas omenyje Rusijos karą Ukrainoje.

N. Pašinianas taip pat pažymėjo, kad susiduriama su tam tikromis problemomis, susijusiomis su dvišaliu susitarimu, numatančiu, kad abiejų šalių žiniasklaida neturėtų bandyti kištis į vidaus reikalus ar destabilizuoti vidaus politinę padėtį.

Pasak jo, Armėnija pakvietė Maskvą surengti derybas, kad draugiškoje ir oficialioje aplinkoje būtų išspręstas klausimas dėl žiniasklaidos.

Armėnija priklauso Maskvos vadovaujamai Kolektyvinio saugumo sutarties organizacijai (KSSO), kuri įpareigoja Rusiją ginti Armėniją užsienio valstybių invazijos atveju.

Be to, N. Pašinianas apkaltino KSSO, kad ši nesugebėjo išpildyti šio įsipareigojimo, įskaitant Azerbaidžano per pastaruosius trejus metus įvykdytus nedidelių jos teritorijų užgrobimus.

Ketvirtadienį Jerevanas nedalyvavo Baltarusijoje vykusiame KSSO aukščiausiojo lygio susitikime. Tai yra naujausias Jerevano nepasitenkinimą liudijantis ženklas.

Rugsėjį, po žaibiško puolimo, privertusio armėnų separatistus sudėti ginklus, Baku atsiėmė Kalnų Karabacho kontrolę.