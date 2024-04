Ar išdrįstumėte paragauti? Šiame restorane patiekiama 79 metų senumo sriuba

Kiekvieną vakarą tai, kas yra puode, yra saugoma ir kitą dieną vėl papildoma. Į sriubą yra pridedama daugiau ingredientų, ir visas procesas prasideda iš naujo, diena iš dienos, dešimtmečius, skelbia portalas „IFL Science“.

Japonijoje, Tokijo Asakusos rajone esančiame restorane „Otafuku“ patiekiamas troškinys, vadinamas „Oden“, kuris nuolat papildomas nuo 1945 metų.

Vienintelė priežastis, dėl kurios jis nebuvo gaminamas nuo 1916 m., kai buvo atidarytas restoranas, yra ta, kad ši sriuba buvo prarasta per Antrojo pasaulinio karo oro antskrydį. Kita sriuba, kaip teigiama, išliko nuo XV a., kol Antrojo pasaulinio karo metu taip pat buvo sunaikinta.

Kaip rodo nuolatiniai klientai, mirusiųjų nuo šios sriubos nebuvimas ir geri „Tripadvisor“ atsiliepimai, tokias sriubas valgyti saugu, nors tikrai nerekomenduojama jų gaminti namuose.

Some #ramen broth is 60 years old; there’s a legendary shop in Karume, Japan, where the broth has been simmering stove-top for 60 years! #porkcheek #spicy #misoramen #spicymiso #spicy #noodlesoup #noodles #soup #japanesefood #livealittle #拉麵 pic.twitter.com/QT5Naf23mY