Apgaulingas omikron „pozityvas“? Kalėdinis džiugesys dėl lengvesnės ligos eigos gali greitai baigtis

Tyrimo autoriai nustatė, kad hospitalizavimo tikimybė buvo apie 80 proc. mažesnė užsikrėtusiems omikron atmaina, o tiems, kurie pateko į ligoninę rizika sunkiai persirgti taip pat buvo apie 30 proc. mažesnė, rašoma „Reuters“.

„Pietų Afrikoje tokia epidemiologija: omikron elgiasi tokiu būdu, kad (pasireiškia) ne taip sunkiai“, – cituojama viena iš tyrimų autorių, epidemiologijos profesorė Cheryl Cohen.

„Tai įtikina, mūsų duomenys iš tiesų demonstruoja pozityvią istoriją dėl sumažėjusio omikron sudėtingumo, lyginant su kitomis atmainomis“, – aiškino ji. Nepaisant to, tyrimo autoriai pažymėjo, kad džiaugtis dar anksti ir perspėjo dėl „per anksti daromų išvadų“ grėsmės.

Britų profesorius Lawrence’as Youngas pažymėjo, kad sunku vertinti bendrą duomenų patikimumą, kai „73 proc. žmonių pasiturinčiose ir vidutinių pajamų šalyse yra (pilnai ar iš dalies) paskiepyti… kai vos 12 proc. yra vakcinuoti Afrikoje“.

Perspėjimas dėl klaidingai ankstyvo atsipalaidavimo

Mokslininkai dažnai perspėja, kad omikron atveju tokie optimistiniai rodikliai gali būti apgaulingi dėl kelių priežasčių. Visų pirma, tai tyrimai nėra išbaigti dėl viruso naujumo ir prireiks dar kažkiek laiko tinkamai įvertinti jo potencialią grėsmę.

Taip pat daug nerimo kelia ne tiek jo sukeliamų komplikacijų sudėtingumas, kiek plitimo greitis, kuris neturi analogų, lyginant su ankstesnėmis atmainomis. Dažnai girdimas teiginys, kad „net jeigu komplikacijos pasireiškia mažiau pacientų iš labai didelio skaičiaus susirgusiųjų, tai vis tiek yra labai didelis skaičius susirgusiųjų“. Tai reiškia, kad net jeigu komplikacijos pasireiškia mažesniam skaičiui žmonių, lyginant su ankstesnėmis atmainomis, išaugus bendram užkrėstųjų skaičiui komplikacijas patiriančių žmonių skaičius vis tiek bus labai didelis.

Pavyzdžiui, britų ekspertai perspėja, kad „rizikos grupės“ (neskiepytų, nepilnai skiepytų ar turinčių šalutinių ligų) žmonių yra bent 5 mln. Jeigu nebus imamasi priemonių viruso plitimui stabdyti, net ir pagal optimistinius hospitalizacijos skaičiavimus, susidarytų milžiniškas žmonių, kuriems bus reikalinga skubi medicininė pagalba skaičius. Tai gali vėl sukelti sveikatos apsaugos sistemos krizę.

Londono imperatoriškojo koledžo tyrimas praėjusią savaitę „neaptiko ženklų, kad omikron buvo švelnesnis“. Didžiojoje Britanijoje antradienį buvo užfiksuotas rekordinis nuo pat pandemijos pradžios 106 tūkst. naujų susirgimo atvejų rodiklis. Tiesa, panikos dėl to kol kas nėra, nes nors per paskutines 7 dienas susirgimų atvejų skaičius šoktelėjo beveik 70 proc. (lyginant su ankstesnėmis 7 dienomis), bet mirtingumas per tą patį laikotarpį išaugo tik 1 proc.

Tiesa, ne visose Europos valstybėse situacija tokia pati. Pavyzdžiui, Prancūzijoje mirtingumas (per paskutinę savaitę, lyginant su ankstesne) išaugo 19 proc., Ispanijoje – 13 proc., o Italijoje – 28 proc. Lietuvoje tuo metu sergamumas sumažėjo 0,7 proc., o mirtingumas išaugo 10 proc.

Tai gali demonstruoti, kad skirtingose aplinkose, esant skirtingoms aplinkybėms ir ligos plitimo faktoriams (tokių, kaip viruso paplitimas, sveikatos apsaugos sistemos būklė, bendra žmonių sveikatos būklė, skiepijimosi lygis šalyje ir kitos), ši koronaviruso atmaina gali pasireikšti skirtingai.

Plinta iki šiol neregėta sparta

Klivlando medikų teigimu, omikron atmaina šiuo metu pasaulyje yra antras pagal užkrečiamumą mokslui žinomas virusas, nusileidžiantis tik tymams.

„Dalykas, kurį mes tikrai žinome apie šią atmainą, yra tai, kad ji yra daug lengviau plintanti, – „Beacon journal“ cituojama Klivlando universiteto ligoninės Infekcinių ligų kontrolės skyriaus viena iš vadovių Claudia Hoyen. – Šiuo metu tai yra antras pagal užkrečiamumą virusas planetoje. Ir kas labai svarbu žmonėms suprasti, kad mes atsidūrėme visiškai kitoje situacijoje, negu buvome prieš kelias savaites“.

„(Virusas) iš tiesų plinta kaip nevaldomas miškų gaisras per visą Šiaurės rytų Ohają“, – cituojama mokslininkė.

Pirmadienio duomenimis, net 73 proc. naujų COVID-19 atvejų JAV yra omikron atmaina, dar prieš savaitę jų tebuvo 13 proc.

C. Hoyen taip pat patikino, kad mokslininkai dar bando suprasti, kokią grėsmę kelia ši atmaina.

„Mes visi turime išlikti budrūs dėl potencialaus žmonių, kurie gali būti užkrėsti, skaičiaus. Net jeigu pasirodytų, kad virusas nekelia žmonėms sunkių pasekmių – o mes to tiksliai dar nežinome, informacija dar tik mus pradeda pasiekti – mes manome, kad tai yra taip pat rimta, kaip ir delta, – aiškino ji. – Jeigu tai pasitvirtins, mus tiesiog užtvindys“.