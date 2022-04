„Anonymous“ žada atkeršyti už Bučos gyventojų skerdynes: „Mielas Vladimirai Putinai, negi tikiesi likti nenubaustas?“

„Mes kreipiamės į pasaulinį „Anonymous“ kolektyvą dar vienai baisiai atakai prieš Rusiją. Žiaurumas Bučoje negali likti nenubaustas! Mielas Vladimirai Putinai, negi tikieisi, kad už tai nebūsi nubaustas? Mes manome KITAIP. Lauk mūsų!

Kviečiame pasaulio piliečius sukilti visai įmanomais būdais, stoti prieš šią priespaudą ir barbariškus Kremliaus ir Rusijos poelgius. Pasaulio piliečiai tai nepamirš!“ – „Twitter“ rašė „Anonymous“.

1/2 #OpRussia ! We call upon the global #Anonymous collective for another almighty attack on #russia - the atrocities in #Bucha cannot go unpunished ! Dear Vladimir Putin do you expect this to go unpunished? We think NOT ! Expect Us !