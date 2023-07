Anglijos gydytojai pradeda didžiausią JK sveikatos apsaugos sistemos streiką

Beprecedentis penkių dienų streikas dėl darbo užmokesčio ir darbuotojų išlaikymo yra naujausia pastarųjų aštuonių mėnesių NHS darbuotojų akcija. Per šį periodą būta ir daugiau beprecedenčių streikų; darbuotojai skundėsi per mažu darbo užmokesčiu ir per dideliu krūviu susikaupus darbams dėl COVID-19 pandemijos.

„NHS dirba iš geros valios ir dabar yra paskutinė galimybė tai pakeisti“, – sakė 27 metų jaunesnysis gydytojas Arjanas Singas (Ardžanas Singas), stovėjęs tarp piketuotojų prie Londono universitetinio koledžo ligoninės.

Pasak jo, kolegos planuoja išvykti į šalis, kurios rūpinasi savo gydytojais.

„Gydytojai suprato, kad dirba pasaulinėje rinkoje, jie nėra apriboti šia šalimi“, – pridūrė jis.

Pastaraisiais mėnesiais piketavo slaugytojai, greitosios medicinos pagalbos medikai ir kiti medicinos darbuotojai. Dėl to pacientams dar sunkiau patekti pas medikus.

Ketvirtadienį pradėtas jaunesniųjų gydytojų – žemesnio rango už konsultantus – streikas tęsis iki antradienio 7 val. vietos (9 val. Lietuvos) laiku.

Per pastaruosius metus JK, besigrumiančioje su sunkia pragyvenimo krize, taip pat vyko įvairių kitų sričių darbuotojų, nuo traukinių mašinistų iki advokatų, streikai.

Liepos 20-ąją Anglijoje 48 valandų streiką turi pradėti ligoninių gydytojai konsultantai, o liepos 25-ąją planuojamas rentgenologų streikas.

Visiškas nelankstumas?

Per piktą ginčą su vyriausybe jaunesnieji gydytojai ragina sugrąžinti atlyginimus į 2008–2009 metų lygį, bet vyriausybė sako, kad tai reikštų vidutiniškai maždaug 35 proc. padidinimą.

Gydytojų profesinės sąjungos „British Medical Association“ (BMA) Jaunesniųjų gydytojų komitetas sako, kad per pastaruosius 15 metų medikų atlyginimai realiai sumažėjo 26 proc., nes atsiliko nuo didelės infliacijos.

Vyriausybė tvirtina, kad jų darbo užmokesčio perskaičiavimas, kad būtų atspindėta infliacija nuo 2008-ųjų, būtų pernelyg brangus, ir kovodama su infliacija vietoje to pasiūlė papildomus 5 procentus.

„Šiandien prasideda ilgiausias pavienis gydytojų streikas per NHS istoriją, bet tai vis tiek ne toks rekordas, koks turi patekti į istorijos knygas“, – sakė BMA lyderiai Robertas Laurensonas (Robertas Lorensonas) ir Vivekas Trivedi (Vivekas Trivedis).

„Galime atšaukti šį streiką šiandien, jei JK vyriausybė paprasčiausiai paseks vyriausybės Škotijoje pavyzdžiu ir atsisakys savo absurdiškos išankstinės sąlygos nesikalbėti, kol skelbiami streikai, ir pateiks pasiūlymą, patikimai atrodantį gydytojams, su kuriais jie kalba“, – sakoma pareiškime.

Panašūs birželį ir balandį vykę streikai smarkiai sutrikdė sveikatos apsaugos sistemos darbą, reikėjo perplanuoti šimtus tūkstančių vizitų į ligonines ir operacijų.

„Visiškas JK vyriausybės nelankstumas, kurį šiandien matome, glumina, nuvilia ir, galiausiai, kenkia visiems, kas nori, kad laukiančiųjų sąrašai trumpėtų, o NHS darbuotojų skaičius didėtų“, – pridūrė R. Laurensonas ir V. Trivedi.

Balandžio mėnesį gydymo laukė apie 7 mln. žmonių – rekordiškai daug. Beveik 3 mln. laukė daugiau kaip pusantrų metų, nurodo BMA.