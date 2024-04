Alyvuogių aliejaus kaina Graikijoje per metus išaugo 67 proc.

Kainų sprogimą sukėlė labai prastas 2022/2023 metų sezono derlius. Didžiausios pasaulyje alyvuogių aliejaus gamintojos Ispanijos derlius sumenko daugiau nei perpus. Italijoje ir Graikijoje padėtis ne ką geresnė.

Alyvuogių augintojai kaltę verčia klimato kaitai. Dėl švelnių žiemų, pernelyg aukštos temperatūros žydėjimo metu, o vėliau per mažo lietaus kiekio medžiams sunku užmegzti ir subrandinti vaisius. Be to, dėl didelių energijos ir degalų kainų išaugo gamybos sąnaudos.

Perspektyvos nėra geros – ir praėjusi žiema didelėje Graikijos dalyje vėl buvo per šilta, o pavasarį iškrito mažiau lietaus nei tikėtasi.

Graikai suvartoja daugiausiai alyvuogių aliejaus ES – vienam žmogui per metus jo tenka 12 litrų