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Albanijos sostinėje penktą dieną iš eilės tęsiasi smurtiniai susirėmimai

2026-10-17 19:03 / šaltinis: BNS
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2026-10-17 19:03
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Albanijos sostinėje Tiranoje šeštadienį penktą dieną iš eilės vyko susirėmimai, protestuotojams reikalaujant ministro pirmininko Edi Ramos atsistatydinimo, nors šis žadėjo išklausyti jų problemas.

Albanijos sostinėje penktą dieną iš eilės tęsiasi smurtiniai susirėmimai (BNS-AP nuotr.) (AP Photo nuotr.)

Albanijos sostinėje Tiranoje šeštadienį penktą dieną iš eilės vyko susirėmimai, protestuotojams reikalaujant ministro pirmininko Edi Ramos atsistatydinimo, nors šis žadėjo išklausyti jų problemas.

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Apie vidurdienį prie Švietimo ministerijos susirinkus keliems šimtams žmonių, kurių dalis buvo kaukėti, vėliau didėjančios minios pasklido po miestą ir prasidėjo dar aršesni susirėmimai.

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Protestuotojai apmėtė policiją akmenimis ir padeginėjo šiukšlių dėžes, naudodami jas kaip barikadas policijos judėjimui sustabdyti.

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Smurtinės demonstracijos Tiraną krečia nuo antradienio, tūkstančiams protestuotojų reikalaujant E. Ramos pasitraukimo ir piktinantis universitetų sąlygomis bei dideliais mokesčiais už mokslą.

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Vietoje buvę naujienų agentūros AFP žurnalistai matė, kad šiose protesto akcijose policija pirmą kartą prieš demonstrantus panaudojo gumines kulkas.

Policija prieš minią panaudojo vandens patrankas, pipirines dujas ir ašarines dujas, o Tiranos gatves apgaubė tiršti dūmai.

Paula, kartu su kitais jaunuoliais advokatų kontoroje įrengusi laikiną pirmosios pagalbos punktą, AFP teigė, kad trys asmenys buvo gydomi dėl galvos, akių ir kojų sužalojimų, patirtų, kaip įtariama, nuo guminių kulkų.

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Pagal Albanijos įstatymus policijai protestų metu gumines kulkas leidžiama naudoti tik kraštutiniais atvejais.

„Šiandien, pirmą kartą nuo protestų pradžios, policija panaudojo gumines kulkas – tai kraštutinė priemonė, atsižvelgiant į tai, kad tarp protestuotojų yra 16–17 metų nepilnamečių“, – AFP sakė sporto studentas Redi Taku.

Protesto pradžioje demonstrantai padegė lagaminą ir įmetė jį į Švietimo ministerijos kiemą – taip simboliškai parodydami, kad nenori išvykti iš Albanijos.

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Žurnalistikos studentas Sinanas Billa sakė, kad protestas buvo „reakcija, kuria išreiškiamas nepasitenkinimas mūsų vyriausybės tyla“.

„Jaunimas pabudo ir dėl mūsų tėvų“, – AFP sakė S. Billa.

„Mes neprašome privilegijų. Reikalaujame savo teisių, ateities ir geresnės šalies“, – sakė jis.

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Lankydamasis per demonstracijas nukentėjusiose vietos įmonėse, E. Rama pareiškė gerbiantis studentus ir pridūrė, kad „jų teisė protestuoti privalo būti ir bus apsaugota“.

„Jų balsai, jaunimo ir kiekvieno piliečio, šiandien dalyvavusio protestuose, balsai privalo būti ir bus išgirsti su pagarba“, – sakė E. Rama.

Tačiau jis pridūrė, kad „niekam neleis kelti pavojaus šios šalies ateičiai“.

Vietos žiniasklaida pranešė apie tolesnius protestus pakrantės mieste Durese, kur demonstrantai išdaužė pašto langus ir užblokavo kelius degančiomis barikadomis.

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Penktadienio naktį policija panaudojo ašarines dujas bei vandens patrankas, protestuotojams apmėtant saugumo pajėgas akmenimis ir deginant šiukšlių dėžes, kad užblokuotų kelius visame mieste. Susirėmimai keliose miesto vietose tęsėsi iki pat nakties.

Policija pranešė, kad po penktadienio demonstracijų buvo sulaikyti 10 žmonių, o baudžiamasis procesas pradėtas prieš dar 22 asmenis.

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Sveikatos apsaugos ministerija nurodė, kad per penktadienio susirėmimus Tiranoje, Vliorėje ir Ležėje lengvus sužalojimus patyrė 25 žmonės, tarp jų – devyni policijos pareigūnai.

Šios savaitės neramumų eskalacija kilo po kelis mėnesius šioje Balkanų šalyje vykusių antivyriausybinių protestų, kuriuos iš pradžių pakurstė prieštaringai vertinamas kurorto projektas, siejamas su JAV prezidento Donaldo Trumpo šeima.

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