Akibrokštas skiepo atėjusiems rusams: ne tik varu varomi, bet ir pasirinkimo neturi

Rusijoje savanoriška-priverstinė vakcinacija, sprendžiant iš pacientų ir gydytojų pasakojimų, prasidėjo dar net valdžiai to oficialiai nepaskelbus. Be to, kad daugelyje regionų, įskaitant sostinę Maskvą, buvo paskelbtas priverstinis skiepijimas nuolatinį tiesioginį kontaktą su žmonėmis turinčiuose administracijos ir verslo sektoriuose, tai dar ir žmonės skiepijami ne jų pačių pasirinktomis vakcinomis.