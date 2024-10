Aiškėja, dėl ko kilo didžiulis gaisras povandeninių laivų statykloje Didžiojoje Britanijoje

Kaip rašo „Sky news“, kaip galima gaisro priežastis įvardijama sugedusi įranga.

Jungtinėje Karalystėje, Farneso Bare, esančioje branduolinių povandeninių laivų statykloje „BAE Systems“ kilo didelis gaisras, praneša „Sky news“.

Kambrijos policija pranešė, kad gaisras kilo naktį apie pusę pirmos. Du žmonės buvo nugabenti į ligoninę.

Vyko evakuacija, policija pridūrė, kad branduolinio pavojaus nėra. Netoliese gyvenantiems žmonėms buvo patarta užsidaryti langus.

❗️ A fire has broken out in the UK at a shipyard where the latest nuclear submarines are being built



Police in the county of Cumbria reported a major fire at the site of defense company BAE Systems in Barrow-in-Furness. Law enforcement officials said two people were… pic.twitter.com/EAkCCppHZu

