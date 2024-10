Afganistano Talibanas žada žiniasklaidoje uždrausti vaizduoti gyvas būtybes

Žurnalistams pasakyta, kad ši taisyklė bus įgyvendinama palaipsniui.

Talibano vyriausybės teismų sistema neseniai paskelbė teisės aktus, kuriais įteisinamos griežtos islamo teisės interpretacijos, valdžios įvestos nuo jų atėjimo į valdžią 2021-aisiais.

„Įstatymas taikomas visam Afganistanui (...) ir bus įgyvendinamas palaipsniui“, įtikinant žmones, kad gyvų būtybių atvaizdai prieštarauja islamo teisei, naujienų agentūrai AFP sakė Dorybių propagavimo ir ydų prevencijos ministerijos atstovas Saifulas Islamas Khyberas.

„Įgyvendinant įstatymą prievartai ne vieta, – nurodė jis. – Tai tik patarimai ir žmonių įtikinėjimas, kad šie dalykai tikrai prieštarauja šariatui (teisei) ir jų reikia vengti.“

REKLAMA

REKLAMA

Įstatyme išsamiai išdėstytos kelios žiniasklaidai taikomos taisyklės, įskaitant draudimą skelbti visų gyvų būtybių atvaizdus ir nurodymą nepajuokti islamo, nežeminti jo ir neprieštarauti islamo teisei.

REKLAMA

Tačiau naujojo įstatymo aspektai dar nėra griežtai vykdomi, o Talibano pareigūnai ir toliau reguliariai skelbia žmonių nuotraukas socialiniuose tinkluose.

„Iki šiol daugelyje provincijų dedamos pastangos įgyvendinti su žiniasklaida susijusius įstatymo straipsnius, tačiau ne visose provincijose tai pradėta daryti“, – nurodė S. I. Khyberas.

Ministerijos atstovas pridūrė, kad šių veiksmų jau imtasi pietinėje Talibano tvirtovėje Kandahare ir kaimyninėje Helmando provincijoje, taip pat šiaurinėje Tacharo provincijoje.

REKLAMA

REKLAMA

Pirmieji nurodymai žurnalistams

Pirmadienį žurnalistai Kandahare nurodė, kad iš ministerijos negavo jokio pareiškimo, o moralės policija jų nesustabdė fotografuojant ir filmuojant.

Sekmadienį centrinėje Gaznio provincijoje Dorybių propagavimo ir ydų prevencijos pareigūnai išsikvietė vietos žurnalistus ir pranešė, kad moralės policija palaipsniui pradės įgyvendinti šį įstatymą.

Jie patarė žurnalistams fotografuoti iš didesnio atstumo ir filmuoti mažiau įvykių, AFP sakė vienas žurnalistas, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Žurnalistams Maidano Vardako provincijoje per panašų susitikimą taip pat buvo pasakyta, kad taisyklės bus įgyvendinamos palaipsniui.

1996–2001 metais, valdant Talibanui, buvo uždrausta transliuoti per televiziją ir fotografuoti gyvas būtybes, tačiau nuo 2021-ųjų, kai Talibanas atėjo į valdžią, panaši tvarka nebuvo priimta.

Šį vasarį skelbta, kad Afganistano Kandaharo provincijos, laikomos Talibano lopšiu, valdžia įsakė pareigūnams nefotografuoti ir nefilmuoti gyvų būtybių.

REKLAMA

2021 metais Talibo valdžiai perėmus šalies kontrolę, Afganistane dirbo 8,4 tūkst. žiniasklaidos darbuotojų.

Žiniasklaidos sektoriaus šaltinių duomenimis, šiuo metu žiniasklaidoje dirba tik 5,1 tūkst. darbuotojų, iš jų 560 moterų.

Be to, žiniasklaidos stebėsenos grupės „Reporterių be sienų“ (RSF) sudarytame spaudos laisvės reitinge Afganistanas nukrito iš 122 į 178 vietą. Šį reitingą iš viso sudaro 180 valstybių.