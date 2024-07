Advokatas: Ukrainoje kariavę kartvelai apklausiami dėl galimo teroro akto prieš Ivanišvilį

Kaip praneša portalas „Ekho Kavkaza“, tai pareiškė kovotojo Gelos Kachabrišvilio advokatas Michailas Ramišvilis.

Bylą dėl galimo mėginimo įvykdyti valstybės perversmą tiria Sakartvelo valstybės saugumo tarnyba.

„Sprendžiant iš pateiktų klausimų, susidaro įspūdis, kad prieš aukšto rango politikus planuojamas teroro aktas. Tyrėjas įvardijo konkretų vardą ir pavardę. Tai – „Sakartvelo svajonės“ garbės pirmininkas Bidzina Ivanišvilis. Buvo klausiama, ar ketini dalyvauti teroro akte, vadinamame valstybės perversmu. Jie klausia: kadangi esi kovotojas (Ukrainoje), ar ketini dalyvauti teroro aktuose ir valstybės perversme“, – pasakojo M. Ramišvilis.

Be to, anot jo, per apklausą buvo minimi aukšti Ukrainos pareigūnai, taip pat Ukrainoje kariaujančio „Kartvelų legiono“ vadovas Mamuka Mamulašvilis. Advokatas šiuos kaltinimus laiko absurdiškais.

„Esu tikras, kad Sakartvele nebus jokio teroro akto. Jei būtų įrodymų ir grėstų pavojus žmogaus gyvybei, aš asmeniškai jau būčiau baigęs ne tik liudytojų apklausą, bet ir pateikęs kaltinimus“, – pridūrė M. Ramišvilis.

Pats G. Kachabrišvilis taip pat patvirtino, kad jam buvo pateikti klausimai dėl galimo teroro akto prieš B. Ivanišvilį rengimo.

Kaip anksčiau buvo pranešta, Sakartvelo valstybės saugumo tarnyba kviečia į apklausas kartvelų savanorius, kariavusius Ukrainoje prieš Rusijos kariuomenę.