9 mergaitės kreipėsi pagalbos dėl priekabiavimo baseine Vokietijoje: įtariamieji – jauni vyrai iš Sirijos

4 jauni sirai, kurių amžius nuo 18 iki 28 metų, buvo identifikuoti kaip įtariamieji.

Gelnhauzaeno meras Christiasn Litzingeris sakė, kad visi vyrai yra žinomi valdžios institucijoms.

Tačiau iš pradžių, vaikams, kurie gelbėtojus įspėjo, kad prie jų buvo seksualiai priekabiaujama, buvo liepta sugrįžti į baseiną ir pranešti, jei kas nors atsitiktų.

Vietos žiniasklaidai baseino direktorius Nilsas Tischeris sakė: „Kadangi mes negalėjome tiksliai matyti, kas įvyko, mes mergaites išsiuntėme atgal į vandenį su nurodymu, kad jos praneštų mums, jei kas nors atsitiktų.“

Tik tada, kai daugiau mergaičių kreipėsi į gelbėtojus, sakydamos, kad prie jų taip pat buvo seksualiai priekabiaujama, į vietą pagaliau buvo iškviesta policija.

Policija „Bild“ pranešė, kad dabar tiria 9 mergaičių, kurių amžius nuo 11 iki 17 metų, pareiškimus, kad baseine jas netinkamai lietė vyrų grupė.

N. Tischeris pridūrė: „Žinoma, šokas yra didelis. Dabar skiriame daugiau dėmesio svečiams, esantiems baseine, t. y. incidento vietoje, ir esame dėkingi policijai už pagalbą.“

Meras taip pat sakė: „Tai pirmas tokio pobūdžio incidentas. Anksčiau buvo tik nedidelės vagystės ar įžeidimai. Todėl niekada nesitikėjome, kad čia gali įvykti kas nors panašaus.“

