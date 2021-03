8 moksliniai sąmokslai, kurie, kaip paaiškėjo, yra teisingi

Štai tik keletas sąmokslo teorijų: vakcinos sukelia autizmą, visuotinis klimato atšilimas nėra tikras, Nibiru atsitrenks į Žemę, išnaikindamas visą gyvybę, Stephenas Hawkingas yra apgavikas – yra iš ko rinktis. Naujausi tyrimai susiejo sąmokslo teorijų kūrimą su patiklumu ir poreikiu pasijusti ypatingu, tačiau sąmokslo teoretikai jums pasakys, kad tai tiesiog dar viena priedanga.

Tačiau yra atvejų, kai tikrasis gyvenimas atrodo toks pat keistas, kaip ir prasimanymai. Pradedant nuo grėsmingų tyrimų programų iki su sveikata susijusių priedangų, pateikiami aštuoni istorijos metraščių pavyzdžiai, kurie skamba taip keistai, jog atrodo, kad juos galėjo sugalvoti sąmokslų teoretikas.

CŽV tikrai eksperimentavo su minčių valdymu ir psichodelika

Centrinė žvalgybos agentūra (CŽV) netikėtai atsiranda daugelyje sąmokslo teorijų, tačiau jos šešėlinė reputacija nėra visiškai neužtarnauta. Septintajame dešimtmetyje išleisti dokumentai atskleidė, kad slapta tarnyba iš tikrųjų dirbo su proto kontrole, psichologiniu kankinimu, radiacija ir elektros šoko terapija daugybėje elgesio modifikavimo tyrimų, vadinamų „MK-ULTRA“.

1953–1964 m. įvykdyti daugiau nei 150 eksperimentų su žmonėmis. Daugelio eksperimentų metu, JAV piliečiams be jų žinios, sutikimo ir medicininės priežiūros buvo skirti narkotikai. Šio tyrimo tikslas buvo sukurti metodus ir medžiagas, kurias būtų galima panaudoti prieš Sovietų Sąjungą ir jos sąjungininkus. Įsivaizduokite tiesos serumus ir į Bourne panašius super agentus.

Viskas toliau klostėsi dar blogiau. 1973-aisiais CŽV direktorius Richardas Helmsas liepė sunaikinti visus su „MK-ULTRA“ projektu susijusius įrašus, o tai reiškia, kad apie žvalgybos tarnybų nusikalstamą veiklą šiandien yra mažai įrodymų. Mes žinome, kad tyrimas buvo susijęs su bent vienu paguldymu į ligoninę ir dviem mirtimis, tačiau tikroji kaina gali būti daug didesnė.

REKLAMA

Politikai ir pramonės lyderiai tikslingai klaidino visuomenę dėl rūkymo žalos...

Rūkymas padidina insulto, emfizemos, nevaisingumo ir vėžio riziką. Tačiau tuo metu „Big Tobacco“ išbandė viską, kad įtikintų vartotojus, jog cigaretės nėra blogos. Tuo viskas nesibaigė. Jie netgi bandė įtikinti visuomenę, kad rūkyti yra sveika. Tiesiog pažvelkite į keletą pavojingų, seksistinių, senovinių 7-ojo ir ankstesnio dešimtmečio reklaminių skelbimų.

Tabako kompanijos buvo pagrindiniai lobistai ir dosnūs politinių kampanijų aukotojai. Iš esmės jie nusipirko politikų palankumą ir paneigė mokslą sakydami, kad jis yra nepatikimas. Tik devintajame dešimtmetyje, kai įrodymai apie rūkymo žalą buvo nepaneigiami, korporacijos pripažino, kad rūkymas kelia pavojų sveikatai.

2006 metais, po septynerius metus trukusio teismo, teisėja Gladys E. Kessler tabako kompanijas pripažino kaltomis dėl sąmokslo, „nuslopintų tyrimų,<...> sunaikintų dokumentų, <...> manipuliacijų nikotino vartojimu, siekiant padidinti ir įamžinti priklausomybę“.

...ir dėl cukraus

Tačiau ne tik tabako kompanijos užsiiminėjo tokia piktavališka veikla. Cukraus pramonė taip pat daugelį metų slėpė duomenis ir kyšininkavo mokslininkams, kad jie nepublikuotų tam tikrų tyrimų, o vaikų televizijoje reklamavo „Lucky Charms“ ir „Kool-Aid“.

2016 metais Amerikos medikų asociacijos žurnale paskelbtas dokumentas parodė, kad cukraus pramonė septintajame dešimtmetyje finansavo mokslinius tyrimus, kurie neįvertino cukraus rizikos ir suvertė kaltę riebalams. Straipsnio autorių teigimu, cukraus gamintojai pastaruosius penkis dešimtmečius bandė suvaldyti diskusijas apie cukraus ir riebalų vartojimo pavojus ir privalumus.

Pavyzdžiui, 2011 m. atliktas tyrimas paskelbė šokiruojantį (ir visiškai nemokslišką) teiginį, kad saldainius valgantys vaikai sveria mažiau nei tie, kurie to nedaro. Pasigilinus paaiškėjo, kad tyrimą finansavo Nacionalinė konditerių asociacija – grupė, atstovaujanti tokioms įmonėms kaip „Hershey“ ir „Skittles“. Tada, 2015 m., paaiškėjo, kad gazuotų gėrimų milžinė „Coca-Cola“ finansavo tyrimus, kurie susiejo svorio metimą su mankšta, kad būtų nukreiptas dėmesys nuo svarbios nutukimo priežasties – netinkamos mitybos.

REKLAMA

JAV vyriausybė tikrai tyrinėjo NSO...

Buvo manoma, kad „Area 51“ yra fantastika, kurią sugalvojo sąmokslo teoretikai. Praėjusiais metais Pentagonas patvirtino, kad JAV vyriausybė tyrė „anomalias grėsmes aviacijai ir kosmosui“ arba tai, ką jūs ir aš galėtume vadinti NSO.

2008–2011 m. išplėstinė aviacijos ir kosmoso grėsmių identifikavimo programa gavo beveik 22 milijonus dolerių. Tiesa, tai nėra labai didelė gynybos departamento 600 milijardų dolerių biudžeto dalis. Galiausiai eksperimentas nepavyko ir programa buvo uždaryta – bent jau taip sako oficialūs šaltiniai.

... ir įdarbino nacių mokslininkus po Antrojo pasaulinio karo

Tiems, kurie nematė Daktaro Streindžlavo, pagrindinis filmo personažas yra buvęs nacis, turintis sunkų ateiviškų rankų sindromo atvejį, dirbantis JAV prezidento moksliniu patarėju, kurį jis protarpiais vadina „Mein Fuhrer“.

Yra kalbama, kad filmas buvo sukurtas pagal Wernherį von Brauną, kuris buvo tik vienas iš maždaug 1 600 nacių mokslininkų, išsiųstų dirbti į JAV po Vokietijos pralaimėjimo Antrajame pasauliniame kare. Programa, vadinama „Operation Paperclip“ (Operacija Sąvaržėlė), 1946-aisiais buvo demaskuota žiniasklaidos priemonėse, tokiose kaip „New York Times“.

Kai kurie iš šių mokslininkų dalyvavo „MK-ULTRA“ projekte. Tačiau von Braunas buvo paskirtas dirbti Armijos balistinių raketų agentūros plėtros operacijų skyriaus direktoriumi. Jis dalyvavo nusileidimo mėnulyje projekte ir sukūrė „Jupiter-C“ raketą, kuri buvo naudojama pirmajam Amerikos palydovui paleisti. Prieš tai jis dalyvavo raketų programoje „V-2“, kurioje jis pasitelkė kalinius iš koncentracijos stovyklų. Kiti programos dalyviai turėjo panašią praeitį, kai kurie net buvo teisiami Niurnberge.

Vanduo gali paveikti varlių seksualinį potraukį – kažkas panašaus

Alexas Jonesas, radijo laidų vedėjas ir „Infowars“ tinklalapio sąmokslo teoretikas, teigė, kad vandenyje esančios cheminės medžiagos varles paverčia homoseksualiomis. Nors neatrodo, kad yra daug įrodymų, patvirtinančių jo „teoriją“, jog vanduo daro įtaką varlių seksualiniam potraukiui, kai kurie tyrimai rodo, kad žmogaus sukurtos cheminės medžiagos turi įtakos varlių lyčiai.

REKLAMA

2010-ųjų Kalifornijos universiteto (Berkeley) rašto darbe nustatyta, kad net vienas iš dešimties varlių patinų, veikiamų atrazino (įprasto pesticido), patiria hormoninį disbalansą, kuris juos faktiškai paverčia patelėmis. Jie gamina estrogeną, poruojasi su patinais ir net deda kiaušinėlius. Visai neseniai tyrimai atskleidė, kad priemiesčio tvenkiniuose randamos cheminės medžiagos ir kelių druskos taip pat gali paveikti varlės lytį.

Nors žmogaus sukurtų cheminių medžiagų vaidmuo aplinkoje gali būti problemiškas reprodukcijos požiūriu, yra natūralu, kad gyvūnai keičia lytį. Krevetės, klounžuvės, koralai ir varlės gali tai padaryti. Taip pat nėra įrodymų, leidžiančių manyti, kad vandenyje esančios cheminės medžiagos gali paveikti žmogaus seksualinį potraukį arba reikšti, kad JAV vyriausybė bando vaikus paversti „gėjais su sulčių dėžutėmis“, kaip teigia A. Jonesas.

Visuomenės sveikatos tarnyba atliko tyrimą, kurio metu juodaodžiai vyrai be priežasties numirė nuo sifilio

Sifilis yra bjauri liga, kuri, jos negydant, gali apakinti, paralyžiuoti ir (arba) nužudyti, o iki penicilino atradimo jos nebuvo galima išgydyti. Vis dėlto tai nepateisina neetiško elgesio su vargšais juodaodžiais vyrais, kurie buvo įdarbinti dalyvauti programoje, kurios metu užfiksuota natūrali ligos eiga.

„Tuskegee negydomo sifilio tyrimas juodaodžiui vyrui“ prasidėjo 1932 metais, kai buvo pašaukti 600 vyrų iš Makono apygardos, nepasiturinčio Alabamos regiono. Iš jų 399 sirgo sifiliu. Vyrai buvo suklaidinti ir jiems buvo pasakyta, kad juos išgydys, tačiau taip nebuvo.

Blogiau yra tai, kad mokslininkai tęsė eksperimentą net po to, kai 1945 metais peniciliną pripažino tinkamu vaistu sifiliui gydyti. Eksperimentas, kuris iš pradžių turėjo trukti šešis mėnesius, tęsėsi 40 metų. Kažkodėl gydytojai nusprendė, kad mediciniškai naudingiausia bus stebėti, kaip vyrai be reikalo miršta lėta ir skausminga mirtimi. Tyrimas baigėsi 1972-aisiais, „The New York Times“ paskelbus tyrimo istoriją. Teismo metu nuo sifilio mirė 28 vyrai, dar 100 – dėl susijusių priežasčių. Dalyviai šia liga užkrėtė 40 savo sutuoktinių.

REKLAMA

Penktajame dešimtmetyje panašūs eksperimentai vyko Gvatemaloje, kur šimtai vyrų ir moterų buvo tikslingai užkrėsti sifiliu.

JAV vyriausybė tyčia nuodijo alkoholio atsargas

1920-aisiais politikai įvedė prohibiciją (draudimą), kad sutramdytų tautos alkoholio vartojimo įprotį, tačiau nelegalių alkoholinių gėrimų parduotuvių daugėjo, o neteisėta alkoholinių gėrimų gamyba ir pardavinėjimas buvo plačiai paplitęs. Akivaizdu, kad neužtenka kažko uždrausti, kad pasikeistų žmonių elgesys, todėl JAV vyriausybė pateikė drastišką, kur kas grėsmingesnį sprendimą: nuodyti nelegalius alkoholinius gėrimus.

Vyriausybė 1920-ųjų viduryje į alkoholį pradėjo dėti toksinus, tokius kaip benzenas ir gyvsidabris. Vis dėlto mirtiniausias buvo metanolis – medžiaga, paprastai randama pramoniniuose produktuose, tokiuose kaip kuras ir formaldehidas. Ši medžiaga gali sukelti paralyžių, apakimą ir net mirtį. Apskaičiuota, kad dėl vyriausybės moralinio kryžiaus žygio žuvo apie 10 000 žmonių.

Galų gale net apnuodytų alkoholinių gėrimų nepakako, kad žmonės nustotų gerti, ir ši praktika nutrūko. Draudimas baigėsi 1933 m., tačiau vyriausybė 1970 metais kovoje su marihuanos vartojimu vykdė panašią taktiką.