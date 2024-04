31-erių turistė įkrito į veikiantį ugnikalnį: norėjo įspūdingos nuotraukos

31 metų turistė Huang Lihong neatsargiai bandė išgauti „geriausią saulėtekio kadrą“ ir slystelėjo į kraterio bedugnę. Moteris kraterio viršūnėje lankėsi kartu su savo vyru Zhangu Yongu ir vietos gidu, rašoma „Daily Mail“.

Tačiau kol Huang Lihong pozavo nuotraukoms, jos sijonas, kaip pranešama, užsikabino, todėl ji kluptelėjo. Galiausiai ji persivertė per kraterio kraštą siaubo apimto vyro akivaizdoje.

Kinų turistė nukrito į maždaug 75 metrų gylį, o gelbėtojams prireikė dviejų valandų kūnui ištraukti.

Tourist dies after plunging 250ft into crater of active volcano in Indonesia 'while posing for sunrise pictures' https://t.co/AVkBfrxvuQ pic.twitter.com/8JFRUKmD8B

