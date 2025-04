24 valandas nevalgė ir nėjo į tualetą: JAV senatorius rėžė rekordinę kalbą apie Donaldą Trumpą

C. Bookeris kalbėjo iš viso 24 valandas ir 20 minučių – dviem minutėmis ilgiau už ligšiolinį rekordininką Stromą Thurmondą. Šio kalba 1957 m. truko 24 valandas ir 18 minučių.

Pasakė rekordinę kalbą

Dešinės pakraipos senatorius tada savo kalba mėgino blokuoti afroamerikiečių pilietinių teisių įstatymą.

„Stojuosi šiandien vakarą, nes iš tikrųjų manau, kad mūsų šalis yra krizėje, – sakė C. Bookeris. – Tai nėra normalūs laikai“.

REKLAMA

REKLAMA

Senatorius ir buvęs kandidatas į prezidentus, be kita ko, kritikavo prezidentaujant D. Trumpui vykdomus radikalius valstybės aparato apkarpymus, įskaitant tūkstančių viešojo sektoriaus darbuotojų atleidimą. C. Bookeris taip pat kaltino dešinįjį populistą uzurpuojant vis daugiau valdžios ir taip keliant grėsmę JAV demokratijai. Jis kalbėjo apie „antikonstitucinius“ D. Trumpo veiksmus.

REKLAMA

„Vos per 71 dieną Jungtinių Valstijų prezidentas padarė tiek daug žalos amerikiečių saugumui, finansiniai stabilumui, mūsų demokratijos pagrindams“, – pabrėžė demokratų senatorius, atstovaujantis Naujojo Džersio valstijai.

JAV, anot jo, išgyvena lemiamą moralinių sprendimų etapą. „Kalbame ne apie kairę ar dešinę. Kalbame apie teisinga ar neteisinga“, – tęsė senatorius.

C. Bookeris per savo kalbą pademonstravo neįtikėtiną ištvermę: kad neprarastų teisės kalbėti, jis turėjo nuolat stovėti ir negalėjo net nueiti į tualetą. Senatorius ne tik kritikavo D. Trumpą, bet ir skaitė eilėraščius bei kalbėjo apie sportą. Be to, jis atsakinėjo į kolegų klausimus.