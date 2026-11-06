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19-metis Švedijoje rengėsi kruvinam išpuoliui: veikė „Islamo valstybės“ vardu

2026-11-06 19:48 / šaltinis: BNS
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2026-11-06 19:48
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Švedijoje 19-metis vyras apkaltintas planavęs išpuolį peiliu vidurinėje mokykloje džihadistų grupuotės „Islamo valstybė“ (IS) vardu, penktadienį pranešė prokuratūra.

Asociatyvi nuotrauka (nuotr. 123rf.com)

Švedijoje 19-metis vyras apkaltintas planavęs išpuolį peiliu vidurinėje mokykloje džihadistų grupuotės „Islamo valstybė“ (IS) vardu, penktadienį pranešė prokuratūra.

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Prokuratūra savo pranešime nurodė, kad jaunuolis planavo laikotarpiu nuo kovo 1 dienos iki balandžio 13-osios vidurinėje mokykloje Pietų Švedijos Halmstado mieste sužaloti arba nužudyti žmonių.

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Jam pareikšti kaltinimai „priklausymu teroristinei organizacijai“ ir „viešu terorizmo kurstymu“.

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Pranešime taip pat nurodyta, kad vyras buvo suimtas balandžio mėnesį. Jo tapatybė nebuvo atskleista.

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Vyriausiojo prokuroro pavaduotojas Henrikas Olinas pranešime teigė galįs įrodyti, kad „nusikaltėlis turėjo tiesioginį teroristinį ketinimą“.

Naujienų agentūrai AFP kol kas nepavyko patikrinti, ar kaltinamasis yra ar buvo tos mokyklos mokinys, taip pat jo pilietybės.

Teismo procesas turėtų prasidėti lapkričio 19 dieną ir tęstis keturias dienas.

Kaltinamasis „naudodavo ir platindavo smurtinę islamistinę propagandą internete“

Ikiteisminį tyrimą atlikusi Švedijos saugumo tarnyba (SAPO) teigė, kad kaltinamasis „naudodavo ir platindavo smurtinę islamistinę propagandą internete“.

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„Jis pareiškė, kad yra pasirengęs prisiekti ištikimybę „Islamo valstybei“ (IS), ir ragino kitus skleisti šios teroristinės organizacijos žinią“, – teigiama SAPO pranešime.

„Islamo valstybe“ pasivadinusi grupuotė nuo 2014 metų surengė daugybę išpuolių visoje Europoje, tačiau JAV vadovaujamos pajėgos ją praktiškai sunaikino jos tvirtovėse Irake 2017 metais ir Sirijoje 2019 metais.

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SAPO operacijų vadovas Fredrikas Hallstromas teigė, kad tradicinių teroristinių organizacijų gebėjimas rengti išpuolius prieš Europos šalis yra sumažėjęs.

„Dabar pagrindinė išpuolių grėsmė kyla iš asmenų, kurie savarankiškai veikia prieš lengvai pasiekiamus taikinius, naudodami paprastas priemones, pavyzdžiui, aštrius ginklus“, – sakė jis.

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F. Hallstromas pranešime pažymėjo, kad jaunuoliai ir vaikai „socialiniuose tinkluose ir kitose skaitmeninėse platformose susiduria su dideliais kiekiais propagandos ir vaizdingos smurtinės medžiagos“.

Jo teigimu, šis atvejis yra „iškalbingas pavyzdys, kaip atrodo teroristinė grėsmė Švedijai ir realybė, į kurią ypač rizikuoja įsitraukti vaikai ir jaunuoliai“.

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