Tačiau atlikus echoskopiją paaiškėjo, kad Ruby-Mae turi reto tipo lytinių ląstelių auglį, vadinamą teratomą, kurioje gali būti dantų, plaukų ir kaulų. Šie navikai paprastai aptinkami gimus kūdikiui, tačiau Ruby-Mae auglys nepastebimai augo daugelį metų. Gydytojai įtarė, kad auglys išsivystė jai dar būnant motinos įsčiose, ir, laimei, jis nebuvo vėžinis, skelbia portalas „Mirror“.

Tačiau auglys buvo toks didelis, kad dėl jo sprogo mergaitės apendiksas, o tai gali kelti pavojų gyvybei. Ruby-Mae buvo skubiai operuota, kad būtų pašalintas auglys, kuris svėrė 3,6 kilogramus – tiek pat, kiek sveria naujagimis. Ji puikiai pasveiko po operacijos, o mergaitės mama Sarah šia istorija tikisi atkreipti kitų tėvų dėmesį į tokią problemą.

Iš Notingemo (Jungtinė Karalystė) kilusi mokytoja Sarah sakė: „Buvo taip baisu, kai skubiai nuvežiau ją į ligoninę. Žinojau, kad ji dar nebuvo lytiškai aktyvi, bet vis tiek apie tai pagalvojau. Kai ligoninėje pažvelgiau į jos išsipūtusį pilvuką, paklausiau: „Ar nieko nenori man pasakyti?“ Tiesiog negalėjau patikėti, kad visus tuos metus ji turėjo auglį. Mes visiškai nieko apie tai nežinojome ir nebuvome įspėti“.

Ruby-Mae buvo „visiškai sveikas“ vaikas, iki pat auglio aptikimo ji nejuto jokių simptomų. Kai jai sukako 12 metų, 2019 m. rugsėjį Ruby-Mae nuėjo pas mamą skųsdamasi, kad jai „skauda pilvuką“.

Sarah sakė: „Kai ji kreipėsi į gydytoją, jis jai pasakė, kad ji greičiausiai yra sužeista: Ji manęs paklausė: „Ar tai apendicitas?“ O aš atsakiau, kad ji kankintųsi, taigi tai ne tai. Jai ką tik prasidėjo mėnesinės, todėl pamaniau, kad tai susiję su tuo. Daviau jai šiek tiek nuskausminamųjų ir likusią dienos dalį ji atrodė gerai“.

It is a Tumour weight -6.8 KGS! Yesterday Remove it from my sisters belly. BSMMU Hospital Dhaka-Bangladesh. Please prayer for sister better health. pic.twitter.com/Gpn3AmV3Ar