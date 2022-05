Kankina nemiga? Atskleidė kokybiško miego paslaptį, kuri pravers kiekvienam

Kaip pasakoja vienintelė Lietuvoje sertifikuota miego trenerė Agnė Rudžianskaitė, savaime, ne ligų sukeltą nemigą, gali lemti visa šūsnis faktorių: prasta mityba, netinkami gyvenimo būdo įpročiai, vartojami vaistai ar stresas.

Nenumokite ranka į nemigą – gresia rimti sveikatos sutrikimai

Pandemijos įkarštyje, anot miego trenerės, būtent stresas, sukeltas nežinomybės ir baimės, daugeliui sukėlė miego problemų. Be to, tuo metu daugelio gyvenimo būdas iš aktyvaus tapo kur kas sėslesnis, o toks pokytis taip pat padiktavo naujų sąlygų miego rutinai.

„Nemiga skiriasi nuo to, kiek ji trunka ir kaip dažnai pasikartoja. Statistiškai, apie 50 procentų suaugusiųjų kartais patiria trumpesnius ar ilgesnius nemigos priepuolius, o 1 iš 10 kenčia nuo lėtinės nemigos, trunkančios nuo trijų naktų per savaitę ir ilgiau. Visais atvejais patiriamas miego trūkumas organizmą veikia neigiamai. Maža to, nemigos sukeliami padariniai gali atsiliepti kone visoms gyvybinėms funkcijoms. Paprastai žmonės skundžiasi suprastėjusia atmintimi, sunkumu susikoncentruoti, nuotaikos svyravimais, motyvacijos ir energijos trūkumu užsiimant net ir mėgstama veikla“, – vardija A. Rudžianskaitė.

Vis dėlto sveikatos specialistai, komentuodami nemigos pasekmes, pažymi ir rimtesnius sutrikimus –nekontroliuojamas miego trūkumas ilgainiui gali sukelti diabetą, širdies ir kraujagyslių ligas, aukštą kraujo spaudimą, infarktą ar Alzheimerio ligą. Štai kodėl į šią problemą, pasak gydytojų ir sveikos gyvensenos propaguotojų, negalima žiūrėti pro pirštus.

Įsiklausykite į organizmą, bet nepamirškite ir rekomendacijų

Vienas populiariausių klausimų, sulaukiantis itin kontroversiškų nuomonių – kiek iš tiesų žmogui reikia miego, siekiant nubusti kokybiškai pailsėjus? Miego trenerės pastebėjimu, kiekvieno žmogaus miego poreikis gali būti skirtingas ir dažnai svyruoja priklausomai nuo amžiaus.

„Nacionalinis miego fondas suaugusiam žmogui kiekvieną naktį rekomenduoja išmiegoti po 7–9 valandas. Vis dėlto toks rodiklis yra orientacinis, nes vaikams miego valandų skaičius gali siekti ir iki 13 valandų, o štai vyresni nei 65 metų puikiai jaučiasi išmiegodami tarp 7–8 valandų. Taigi kiekvieno organizmas yra individualus ir siunčiantis atskirus signalus dėl miego trūkumo“, – pastebi A. Rudžianskaitė.

Sprendžiant individualius miego poreikius, anot miego trenerės, reikia atsižvelgti į bendrą sveikatą ir savijautą, kasdienę veiklą ir tipinius miego įpročius.

Skirkite laiko miego rutinai

Kalbėdama apie tai, kokie metodai padeda „išgyvendinti“ nemigą, miego trenerė akcentuoja, jog vieno būdo nėra – dažniausiai tai yra veiksmų visuma, padedanti pagerinti miego kokybę. Vis dėlto ji pabrėžia, jog griebtis vaistų yra kraštutinis sprendimas, kurio savavališkai, be gydytojo konsultacijos, priimti nederėtų. Pirmiausiai ji rekomenduoja daugiau dėmesio skirti pačiai miego rutinai.

„Skirkite pakankamai laiko poilsiui ir miegui, laikykitės miego grafiko: stenkitės eiti miegoti ir nubusti tuo pačiu laiku. Taip pat labai svarbu tinkamai atsipalaiduoti prieš miegą. Tam, kad „atsijungtume“ nuo dienos darbų ir pereitume į ramų poilsį, turime tą daryti palaipsniui. Pradėkite nuo šviesų prigesinimo, karšto dušo su raminančiais kvapais, skatinančias miegą, vėliau pereikite prie atsipalaidavimo pratimų ir užbaikite eterinių aliejų inhaliacijomis“, – veiksmingo ritualo seką vardija miego trenerė.

Kvapnios priemonės – raktas į gilų miegą?

A. Rudžianskaitės įsitikinimu, būtent kvapai yra viena veiksmingiausių priemonių, galinti padėti žmogaus organizmui atsipalaiduoti.

„Mūsų uoslė yra tiesiogiai sujungta su smegenų atminties ir emocijų centrais – tai vienintelis pojūtis iš visų 5, turintis tiesioginį ryšį su smegenimis. Štai kodėl kvapų galia sukuria unikalius pojūčius – kai užuodžiame kvapą, mūsų smegenys iškart suformuoja emociją ir prisiminimą“, – dėmesį atkreipia miego ekspertė.

Ji taip pat pažymi, jog ne visi kvapai „prišaukia“ kokybišką miegą ir pataria rinktis lengvesnių kvapų natas, pavyzdžiui, levandų, kurios gali nuteikti raminančiai ir atpalaiduojančiai.

Tuo metu prekių ženklo „The Body Shop“ Lietuvos regiono vadovė Skaistė Tarvydienė pastebi, jog pastaraisiais metais žmonės labiau nei bet kada ieško geros savijautos priemonių, kurios padėtų jiems atsipalaiduoti, įveikti gyvenimiškus sunkumus ir suteiktų daugiau energijos pradėti dieną.

„Daugelis žmonių prieš miegą turi arba stengiasi susikurti tam tikrus higienos įpročius: ne tik atsigaivinti po dušu, bet ir pasitepti kūną, rankas bei veidą kremu ar kitomis priemonėmis. Dažnai toks įprotis tampa ritualiniu ir prisideda prie geresnės miego kokybės. Matome, kad savo kasdienės gerovės užtikrinimui visuomenė dairosi kuo natūralesnių būdų – tai reiškia ir kosmetikos priemonių. Štai kodėl atsakingi gamintojai kruopščiai atrenka sudedamąsias medžiagas, stengiasi, jog jos būtų prisotintos natūraliais gamtos kvapais“, – teigia S. Tarvydienė.

Ji pasakoja, jog rinkoje jau kuriamos ne tik atskiros priemonės, bet ir ištisos kolekcijos, kurių kompleksiškas vartojimas prisideda prie rutinos sukūrimo ir ilgainiui padeda geriau miegoti bei pabusti labiau pailsėjus.

„Tokią kolekciją paprastai sudaro kelios priemonės, pavyzdžiui, kūno ir plaukų prausiklis, atpalaiduojamasis masažo aliejus, drėkinamieji kremai, patalų purškikliai ar specialus aliejų mišinys, tepamas ant kūno pulso taškų. Naudojant pilną kolekciją galima susikurti raminantį vakaro ritualą, mėgautis maloniais kvapais ir palengva pasiduoti nuovargiui. Svarbu, kad tokios priemonės būtų kuo natūralesnės, o jų auginimui nebūtų naudojamos irigacinės sistemos ir trąšos“, – atkreipia dėmesį įmonės vadovė.

Pamaloninus kūną jaukios tekstūros, raminančiu ir atpalaiduojančiu aromatu pasižyminčiomis priemonėmis, S. Tarvydienės teigimu, ne tik prisidėsime prie geresnės miego kokybės, bet ir padėsime savo odai atlikti sunkų regeneracijos darbą.

„Nepamirškite, jog mūsų kūno temperatūra naktį sumažėja, oda ima šalinti toksinus, hormonai subalansuoja kraujo tėkmę odoje, kas lemia kolageno kiekio atsistatymą. Tai vos kelios priežastys, dėl ko miego kokybei turėtume skirti didesnį dėmesį, o esant problemoms – jas efektyviai spręsti“, – primena S. Tarvydienė.