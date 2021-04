Anemijos kilpa veržiasi iš lėto: nuo organizmą sekinančios ligos siūlo pabandyti „geležinio“ maisto

Funkcinio maisto pasiūla auga jau keletą dešimtmečių. Papildyti vitaminais, probiotikais, mineralais, ekstraktais ar kitomis gamtinės kilmės naudingomis medžiagomis produktai gali padėti saugoti ar pagerinti sveikatą. Mokslininkai pateikia vis daugiau funkcinio maisto receptų, skirtų konkrečių ligų profilaktikai.

Anemiją stabdys sultys ir duona

Štai Pietų Uralo valstybinio universiteto (Rusija) ir Aleksandrijos universiteto (Egiptas) specialistai kartu sukūrė inovatyvius sulčių ir duonos produktus, kurie skirti geležies stokos anemijos profilaktikai ir gydymui. Apie tai ką tik paskelbta ir mokslo žurnale „Journal of Food Processing and Conservation and Plants“.

Kefyro skonį primenančios fermentuotos sultys, pagamintos iš burokėlių, pieno ir probiotikų, gali kompensuoti ne tik geležies, bet ir cinko, mangano, kalcio stygių. Vienoje gėrimo porcijoje yra visa šių mineralų dienos norma. Be to, tokios sultys, kaip tvirtinama, ne tik padeda įveikti anemiją, bet ir normalizuoja virškinimo sistemos veiklą, rašoma pranešime spaudai.

Mokslininkų iš kvietinių miltų ir bolivinės balandos sėklų sukurtoje duonoje amino rūgščių kiekis padidėjo tris kartus, o geležies – net keturgubai. Tai pat nustatyta daugiau vitaminų ir mineralų. Norint gauti minėtų medžiagų dienos normą tokios duonos pakanka suvalgyti 300 gramų. Jeigu ji bus vartojama su kiaušiniais ar mėsa, pakaks ir 100 gramų.

Gali lemti daug lėtinių ligų

„Tokie inovatyvūs maisto produktai išties gali padėti spręsti didelę geležies stokos anemijos problemą, nes ją dažniausiai augina nevisavertė mityba. Lietuvoje tai lemia ne tik dalies gyventojų pragyvenimo lygis, žinių stoka, bet ir madingų dietų vaikymasis“, – pastebi medicininių tyrimų laboratorijų „Medicina practica“ tinklo vadovas gydytojas Svajūnas Barakauskas.

Jis primena, kad pradėjus sekti geležies atsargoms žmogus vakarop tampa dirglesnis, mieguistesnis, jaučiamas bendras kūno silpnumas. Laikui bėgant vis labiau ryškėja anemijos kilpos simptomai: blyški oda, įtrūkę lūpų kampučiai, trapūs nagai, slenkantys plaukai ir kt. Ligoniui sutrinka skonis, pradeda erzinti įprasti kvapai, apima apatija ir gyvenimas nebeteikia jokio džiaugsmo.

Negydoma geležies stokos anemija gali lemti daugybę lėtinių ligų, kurios trumpina gyvenimą.

„Laiku nepastebėta ar iki galo neišgydyta mažakraujystė ypač daug problemų gali sudaryti besilaukiančioms moterims. Kai kurios anemijos formos labai sunkiai gydomos. Ligos ištakos dažniausiai būna paauglystėje, kai mergaitėms prasideda menstruacijos. Jų metu gausiai netenkama kraujo, kurį būtina atstatyti. Kitas papildomas rizikos faktorius paauglystėje – noras drastiškai siekti tobulų kūno formų maisto sąskaita“, – sako S. Barakauskas.

Kodėl svarbu diagnozuoti slaptą anemiją

Specialistas įspėja, kad kraują silpnina ne tik mitybos problemos, bet ir sutrikdančios geležies įsisavinimą lėtinės ligos, ilgalaikis stresas ir kt. Anemija taip pat užklumpa netekus daugiau kraujo, nei jo pagamina organizmas.

„Blogiausia tai, kad anemija ilgai neišsiduoda – bendrasis kraujo tyrimas parodo žemą hemoglobino kiekį tik tada, kai liga atsiskleidžia visa savo jėga. Tuomet laukia ilgas gydymas. Todėl labai svarbu diagnozuoti dar tik artėjančią (slaptą) anemiją. Ją padeda atskleisti feritino tyrimas. Jeigu geležies atsargos dar tik pradeda mažėti ir parenkamas teisingas gydymas, tokią anemijos formą galima įveikti gana greitai“, – aiškina S. Barakauskas.

Pasak jo, pilnai geležies stokos anemijos diagnostikai geriausia atlikti kompleksinį – bendrąjį kraujo, geležies kiekio kraujyje ir feritino – tyrimą. Dar išsamiau ištirti kraujo ląstelių pokyčius padeda ir bendro kraujo tyrimo mikroskopavimas – leukograma.

Naudinga žinoti

Dėl geležies stokos mažakraujystės dažniausiai kenčia moterys bei merginos. Joms ypač reikia pasirūpinti savo geležies atsargomis dėl nėštumo, gimdymo ar gausių menstruacijų.

Anemija lengvai pažeidžia vaikus. Dažniau kraują išsitirti taip pat turėtų vyresnio amžiaus žmonės, sergantys įvairiomis lėtinėmis ligomis, vartojantys daug vaistų, blogiau besimaitinantys.

Vyrų kraujas nusilpsta rečiau. Dažniausia priežastis – vidinis kraujavimas ar piktybinis procesas. Tačiau rizika padidėja aktyviai sportuojantiems ar sunkų fizinį darbą atliekantiems vyrams, nes augančiai raumenų masei reikia labai daug geležies.