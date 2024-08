Žygimanto Ramaškos kova UFC narve buvo atšaukta paskutinę akimirką

Abu kovotojai dalyvavo „The Ultimate Fighter 32“ realybės šou ir nors abu į finalą dėl skirtingų priežasčių nepateko, tačiau UFC norėjo juos išvysti pasirodant šiame turnyre.

N. Fletcheris pralaimėjo „TUF 32“ ketvirtfinalyje, tačiau kovojo su lūžusia koja, tuo tarpu Ž. Ramaška įspūdingai laimėjo ketvirtfinalio dvikovą, bet jam nebuvo leista kovoti pusfinalyje dėl lūžusio veido kaulo.

Visgi startavus UFC „Fight Night“ turnyrui, komentatorių komanda pranešė, kad Ž. Ramaškos ir N. Fletcherio kova yra atšaukta dėl brito sveikatos problemų.

Kiek vėliau per transliaciją buvo paskelbta, kad Ž. Ramaškos ir N. Fletcherio dvikova turėtų įvykti rugsėjo 7-ą vyksiančiame UFC turnyre.

Žygimantas Ramaška will fight Nathan Fletcher at #UFCVegas97 on September 7th. (first rep. UFC broadcast) #UFC #MMA #UFCESPN #UFC2024 pic.twitter.com/4bhv5vrSDL