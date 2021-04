Žydai niršta: Šaras ir „Barcelonos“ žaidėjai pažeidinėjo karantiną

Izraelio portalas „„Sport5.co.il“ praneša, kad vietos karantino pažeidimų buvo ne vienas. Pagal nustatytą tvarką, atvykusios komandos turi karantinuotis iki neigiamo koronaviruso testo atsakymo. Po jo personalas gali vykti tik į treniruotes bei rungtynes.

Šalis sparčiu tempu brenda iš viruso liūno, tačiau griežti ribojimai galioja visiems. Pranešama, kad Šarūnas Jasikevičius pastebėtas bevakarieniaujantis su draugais, Nickas Calathesas ir Leo Westermannas važinėjo paspirtukais Tel Avivo gatvėmis, o Brandonas Daviesas mėgavosi jūra.

Sport5 EXCLUSIVE: @FCBBasket players and staff violated Israeli state regulations during their visit to Tel Aviv earlier. The team extended their stay by one extra day, and instead of remaining in quarantine as required, travelled throughout the countryhttps://t.co/ooFI3KY4LX