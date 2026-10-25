Žironos ekipa su dviem lietuviais iškovojo pergalę Katalonijos derbyje

Katalonų derbyje namie 101:87 (17:27, 28:14, 27:22, 29:24) įveiktas Badalonos „Joventut“ (2/3), kurio savininku tapo Paulius Motiejūnas.
Nugalėtojų starto penkete pasirodęs Dominykas Stenionis per 13 minučių surinko 8 taškus (0/3 dvitaškių, 2/3 tritaškių, 2/2 baudų metimų), 2 atkovotus, 2 perimtus ir prarastą kamuolį, 2 rezultatyvius perdavimus, 3 pražangas ir 7 naudingumo balus.
Nuo suolo pakilęs Martinas Gebenas per 23 minutes surinko 12 taškų (4/6 dvitaškių, 1/1 tritaškio, 1/1 baudos metimo), 6 atkovotus ir perimtą kamuolį, 2 rezultatyvius perdavimus, 4 pražangas ir 16 naudingumo balų.
23 taškus Žironos klubui atnešė Macas McClungas (5/10 tritaškių, 4 rez. perd., 4 klaidos), 18 – Andžejus Pluta (5/7 tritaškių, 4 rez. perd.), 14 – Jasselis Perezas (3 per. kam.).
Badalonos klubui 21 tašką pelnė Alexas Reyesas (3/10 tritaškių), 15 – Nicolas Laprovittola (5 klaidos), 12 – Ricky Rubio (0/4 tritaškių, 10 rez. perd., 5 klaidos).
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