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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Žironos ekipa su dviem lietuviais iškovojo pergalę Katalonijos derbyje

2026-10-25 15:27 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-10-25 15:27
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Ispanijos pirmenybėse pergalę pasiekė dviejų lietuvių atstovaujamas Žironos FIATC (3/2).

Žironos klubas švenčia pergalę

Ispanijos pirmenybėse pergalę pasiekė dviejų lietuvių atstovaujamas Žironos FIATC (3/2).

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Katalonų derbyje namie 101:87 (17:27, 28:14, 27:22, 29:24) įveiktas Badalonos „Joventut“ (2/3), kurio savininku tapo Paulius Motiejūnas.

Nugalėtojų starto penkete pasirodęs Dominykas Stenionis per 13 minučių surinko 8 taškus (0/3 dvitaškių, 2/3 tritaškių, 2/2 baudų metimų), 2 atkovotus, 2 perimtus ir prarastą kamuolį, 2 rezultatyvius perdavimus, 3 pražangas ir 7 naudingumo balus.

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Nuo suolo pakilęs Martinas Gebenas per 23 minutes surinko 12 taškų (4/6 dvitaškių, 1/1 tritaškio, 1/1 baudos metimo), 6 atkovotus ir perimtą kamuolį, 2 rezultatyvius perdavimus, 4 pražangas ir 16 naudingumo balų.

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23 taškus Žironos klubui atnešė Macas McClungas (5/10 tritaškių, 4 rez. perd., 4 klaidos), 18 – Andžejus Pluta (5/7 tritaškių, 4 rez. perd.), 14 – Jasselis Perezas (3 per. kam.).

Badalonos klubui 21 tašką pelnė Alexas Reyesas (3/10 tritaškių), 15 – Nicolas Laprovittola (5 klaidos), 12 – Ricky Rubio (0/4 tritaškių, 10 rez. perd., 5 klaidos).

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