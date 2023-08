Žiniasklaida: Neymaras arti persikėlimo į Saudo Arabijos klubą

Nors pats žaidėjas buvo linkęs grįžti į „Barceloną“, tačiau panašu, kad jo parašą laimės Saudo Arabijos klubas.

Pasak Fabrice‘o Hawkinso ir ispanų žiniasklaidos, Neymaras yra per žingsnį nuo persikėlimo į „Al-Hilal“ ekipą, kadangi PSG ir „Al-Hilal“ jau pasiekė susitarimą. Dabar viskas priklauso nuo paties žaidėjo.

Brazilijos naujienų portalas UOLteigia, kad ankstesnis „Al-Hilal“ pasiūlymas Neymarui siekė apie 80 mln. eurų. Visgi Saudo Arabijos gigantai padidino savo pasiūlymą iki 100 mln. eurų bei tikisi, kad tai įtikins Neymarą, kuris norėjo prisijungti prie „Barcelonos“ vos už 15 mln. eurų atlyginimą.

EXCLUSIVE: Al Hilal have presented an important proposal to Neymar Jr in the recent hours. Sources describe that as “huge bid” 🚨🔵🇸🇦 #AlHilal



Negotiations are underway to reach full agreement — Neymar, tempted by this possibility.



Work in progress to part ways with PSG soon. pic.twitter.com/nPEbhiRX9n