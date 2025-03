Žiemos lengvosios atletikos sezono uždarymas: Lietuvos rekordininkai debiutuos pasaulio čempionate

REKLAMA

REKLAMA

Abiem lietuviams tai bus debiutinis pasaulio uždarų patalpų čempionatas, o pačios varžybos daugiau nei 10 mln. gyventojų turinčiame Nandzinge turėjo vykti dar 2020 metais. Tuomet jos buvo nukeltos dėl COVID-19 pandemijos. Pasaulio uždarų patalpų čempionatas Kinijoje vyks pirmą kartą. Tiesa, šioje Tolimųjų Rytų šalyje jau yra vykę pasaulio kroso, jaunimo (U20), pusės maratono bei sportinio ėjimo čempionatai, o 2008 metais Pekine surengtos vasaros olimpinės žaidynės.

REKLAMA

Nandzinge jau netrukus startuos sporto karalienės žvaigždynas. Manieže susirinkusius bei transliacijas stebinčius žiūrovus savo pasirodymais džiugins pasaulio rekordininkai bei čempionai Armandas Duplantis (šuolis su kartimi), Devynne Charlton (60 m barjerinis bėgimas), Grantas Holloway‘us (60 m barjerinis bėgimas), Jaroslava Mahučich (šuolis į aukštį), Jakobas Ingebrigtsenas (1500 m ir 3000 m). Be to, čempionato nepraleis Molly Caudery (šuolis su kartimi), Thea LaFond (trišuolis), Miltiadis Tentoglou (šuolis į tolį) bei kiti tituluoti lengvaatlečiai.

REKLAMA

REKLAMA

Organizatoriai kiekvienos rungties geriausiųjų šešetui įsteigė piniginius prizus – pasaulio čempionai gaus 40 tūkst. JAV dolerių, vicečempionai – 20 tūkst. JAV dolerių, bronzos medalininkai – 10 tūkst. JAV dolerių, ketvirtos vietos laimėtojai – 8 tūkst. JAV dolerių, penktos vietos laimėtojai – 6 tūkst. JAV dolerių, o šeštos vietos laimėtojai – 4 tūkst. JAV dolerių.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Lietuvos bėgikai į Nandzingą atvyko praktiškai tiesiai iš Apeldorno (Nyderlandai), kuriame kovo 6–9 dienomis vyko Europos uždarų patalpų čempionatas. Jame A. Dambrauskas pakartojo Lietuvos 60 m bėgimo rekordą (6,62 sek.) ir užėmė 9-ą vietą, o G. Galvydytė 800 m bėgimo rungtyje finišavo 17-a (2 min. 04,18 sek.).

REKLAMA

Senojo žemyno čempionate sprinteris A. Dambrauskas ne tik pakartojo nacionalinį 60 m rekordą bei susilygino su Kastyčiu Klimu, bet ir pagerino asmeninį bei Lietuvos 19-mečių rekordus (ankstesni rekordai – 6,64 sek.). Tuo tarpu vidutinių nuotolių bėgikė G. Galvydytė šiemet gerino keturis Lietuvos uždarų patalpų rekordus – 800 m ji prabėgo per 2 min. 00,97 sek., 1500 m distanciją įveikė per 4 min. 05,32 sek., o 1 mylios rekordą gerino net 2 kartus (dabartinis rekordas – 4 min. 22,76 sek.). Primename, jog šiais metais Lietuvos lengvaatlečiai spėjo pagerinti jau 10 nacionalinių rekordų, o per visus praėjusius metus jų buvo pasiekta 11.

REKLAMA

Paskutinis pasaulio uždarų patalpų čempionatas vyko 2024 metais Glazge (Škotija). Jame dalyvavo 2 lietuviai, o geriausiai pasirodė 13-ą vietą užėmusi Dovilė Kilty (trišuolis). Paskutinį medalį iš šių čempionatų parvežė Austra Skujytė (penkiakovė), kuri 2012 metais Stambule (Turkija) pagerino Lietuvos rekordą ir iškovojo bronzą. Iš viso lietuviai šiuose čempionatuose yra laimėję tris medalius.

Pasaulio čempionato rytines ir vakarines sesijas tiesiogiai transliuos portalas „Eurovision Sport“. A. Dambrauskas 60 m atrankoje pasirodys penktadienį 6:55 val., o G. Galvydytė 1500 m atrankoje startuos taip pat penktadienį 12:33 val.