Žibėnas į niuksą Klaipėdoje žvelgė kaip į pamoką: „Viskas buvo per pigiai, per minkštai“

Po šios nesėkmės pirmenybėse nutrūko vilniečių 11-os iš eilės laimėtų rungtynių atkarpa. Sostinės klubas nebuvo pralaimėjęs nuo vasario 5 dienos.

Po rungtynių „Ryto“ strategas Giedrius Žibėnas įvardino, ko šiandien nepadarė tiek treneriai, tiek žaidėjai, taip pat įvertino visą reguliarųjį sezoną.

„Neptūnui“ tai buvo labai svarbios rungtynės, jie atėjo kaip į atkrintamąsias, o mes – ne. Gavome gerą pamoką, ją mes panaudosime. Pradėjome su labai daug mentaliteto klaidų, gavome daug taškų iš skautinimo raporto. Viskas buvo per pigiai, per minkštai. Prireikė trijų kėlinių, kad suprastume kaip žaisti ir prisitaikytume bei žaistume savo krepšinį. Visgi to neužteko ir linkime sėkmės „Neptūnui“, kuris yra labai gerai treniruojamas“, – kalbėjo G.Žibėnas.

Rungtynės nebuvo svarbios jums, galbūt dėl to nebuvo tos koncentracijos?

Tai yra toks sezono momentas, kai mes negalime varžovams leisti mesti 80 proc. iš baudos aikštelės. Minutes bandėme taupyti, nepervarginti žaidėjų, šitai padarėme, bet daug kito – ne. Įskaitant ir mane. Mes laimime kartu, mes pralaimime kartu.

Kokių konkrečiai dalykų nepadarėte?

Žaidėjai turi geriau išmokti skautinimo raportą bei įeiti su kito lygio fiziškumu. Treneriai turi taip pat kitaip nuteikti komandą rungtynėms.

Atkrintamosiose kovosite su „Dzūkiją“. Iš pažiūros tai nebus sunkus varžovas, kaip komandą reikia nuteikti prieš šią komandą?

Nėra tos emblemos lengvas ar nelengvas varžovas. Kuom skiriasi septinta vieta nuo aštuntosios? Atėjome ir šiandien gal galvodami kad lengvas? Nevertiname taip varžovų. Alytus paskutines rungtynes žaidė labai gerai, pabėgome tik paskutiniame kėlinyje. Turėjome problemų su jų lyderiais, su skautinimo reportu ir nesustabdėme jų stipriųjų pusių. Turime pasiruošti sekmadieniui. Taip sunkiai dirbome, kad turėtume namų pranašumą visoms rungtynėms, kad turėtume vienus geriausių fanų, todėl stengsimės jiems atsidėkoti.

Ivanui Buvai gimė dukra ir šiandien jo nebuvo. Sekmadienį jau matysime?

Tikrai taip.

Gal galite plačiau pasakyti, koks tai pasiekimas „Rytui“ iškovoti LKL reguliariojo sezono nugalėtojų vardą?

Tą dieną buvo smagu, bet žinote, krepšinis – tai ne futbolas, kai viskas baigiasi po reguliariojo sezono. Krepšinis tuo ir įdomesnis už futbolą, nes čia yra atkrintamosios. Tai puošia šį sportą, tikimės, kad arenose bus dar daugiau žiūrovų. Mes nusipelnėme tos pirmos vietos, nes jeigu pažiūrėtumėte į visą sezoną, pas mus nebuvo daug rungtynių, kur mes laimėtume per vieną metimą ar panašiai ir kai laimime, tai laimime užtikrintai. Kai pralaimėjome, pralaimėjome per vieną metimą. Sezono pradžioje pralaimėjimas Utenai buvo geras spyris į užpakalį ir jis leido mums atsistoti ir vėl pakilti iš naujo. Juo labiau, kad prieš pagrindinius konkurentus laimėjome 2 kartus ir pralaimėjome tik 1. Kovojome ne dėl to, kad kažką gauti ketvirtfinalyje ar pusfinalyje, kovojome dėl to, kad turėtume savo faną užnugaryje.