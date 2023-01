Žibėnas apie teisėjų darbą: „Didelis nusivylimas, o varžovams jis galbūt ir dar didesnis“

„Dedikuojame pergalę Gyčiui Radzevičiui, kuris sulaukė šeimos pagausėjimo. Jis yra didelė dalis mūsų komandos, kaip anksčiau buvo Jomantas ar Babrauskas. Taip pat dedikuojame ir Williamsui, kuris švenčia 30 metų jubiliejų. Galėjome pergalę pasiekti lengviau, bet gavosi kaip gavosi“, – džiaugėsi „Ryto“ treneris Giedrius Žibėnas.

Specialistas turėjo priekaištų rungtynių arbitrams.

„Šiame mače per daug diskutuotinų teisėjų švilpukų. Kaip vienoms rungtynėms to buvo per daug ir darbas buvo atliktas prastai. Manau, tai pasakys ir Gediminas Petrauskas

Šiandien kai kas neatėjo į rungtynes ir tai yra akivaizdu. Didelis nusivylimas, o varžovams jis galbūt ir dar didesnis. Tai kainavo daug nervų ir tai buvo labai silpnas darbas. Čia nėra kritika, o yra faktas“, – kalbėjo G.Žibėnas.

REKLAMA

„Rytas“ seriją galėjo užbaigti ketvirtojo kėlinio pabaigoje, bet Marcuso Fosterio tritaškis su sirena buvo netikslus.

„Žinojome, kad jie nebeturi baudų ir norėjosi, kad Marcusas veržtųsi, bet čia buvo jo sprendimas. Šiandien nepataikė, galbūt kitą kart pataikys“, – sakė specialistas.

„Rytas“ dieną prieš šias rungtynes paskelbė apie sutarties pratęsimą su G.Žibėnu ir jo štabu.

„Čia buvo klubo reikalas, kada paskelbti. Susitarę jau buvome anksčiau. Jaučiamės jau kaip vietiniai, kaip vilniečiai. Jaučiame palaikymą ir pasitikėjimą. Žaidėjams taip pat svarbu tęstinumas. Mums smagu čia būti, nes jaučiame sirgalių užnugarį“, – sakė treneris.