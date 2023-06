„Žalgiris” pradėjo, o laimėjo – anglai: „West Ham United” – Konferencijos lygos čempionai

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad UEFA Konferencijų lygos grupių etape varžėsi ir Vilniaus „Žalgiris“.

„West Ham United“ 2:1 įveikė Italijos „Fiorentina“.

Pirmąjį įvartį nuo 11 metrų žymos pelnė „West Ham United” krašto puolėjas Saidas Benrahma.

67 min. rezultatą išlygino „Fioretinos“ saugas Giacomo Bonaventura.

Visgi lemiamą žodį finale 90 min. tarė anglai – pergalingą įvartį pelnė Jarrodas Bowenas.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad pasibaigusiame Anglijos „Premier” lygos sezone „West Ham United“ tarp 20 komandų užėmė 14 vietą.

Extremely worrying scenes as Fiorentina captain Cristiano Biraghi is hit on the back of the head in the #UECL Final after objects thrown at him from the West Ham end. Several West Ham players went over to calm down fans. pic.twitter.com/yXFZcatBOw