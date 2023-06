Oficialu: Benzema pasirašė įspūdingą kontraktą su Saudo Arabijos klubu

35-erių metų K.Benzema net 14 sezonų praleido Madride, tačiau dabar pasirašė garantuotą 2 metų, su galimybe jį pratęsti ir tretiems metams, kontraktą.

Skelbiama, kad šio susitarimo vertė gali siekti apie 400 mln. eurų.

„Džiaugiuosi galėdamas išbandyti naują futbolo lygą kitoje šalyje. Ši komanda turi nuostabią istoriją, neįtikėtinus aistruolius ir dideles ambicijas. Man pasisekė, kad per savo karjerą pasiekiau nuostabių dalykų ir viską, ką galėjau, pasiekiau Ispanijoje ir Europoje“, – sakė K.Benzema. „Dabar jaučiu, kad atėjo laikas naujam iššūkiui ir projektui. Nekantrauju prisijungti prie savo naujų komandos draugų ir kartu su jais pakelti šį nusotabų klubą ir žaidimą Saudo Arabijoje į naują lygį“.

2022 m. „Ballon d‘Or“ laimėtojas „Real“ gretose per 648 rungtynes pelnė 354 įvarčius bei iškovojo 25 trofėjus, tarp kurių buvo ir penki Čempionų lygos nugalėtojo titulai.

