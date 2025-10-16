„Žalgiris“ – „Olimpia“ tiesiogiai: stebėkite žalgiriečių rungtynes Eurolygoje

Susitikimo startas – 19:30 val., jas tiesiogiai žiūrėkite per TV3 ir portale tv3.lt.
„Monaco“, „Fenerbahče“ ir „Bayern“ pirmuose Eurolygos turuose nukovęs „Žalgiris“ galiausiai patyrė nesėkmę – Belgrade krito prieš „Crvena Zvezda“.
„Olimpia“ startavo pergale prieš „raudonąją žvaigždę“, tačiau tuomet patyrė tris pralaimėjimus – nusileista „Partizan“, „Monaco“ ir „Bayern“ ekipoms.
„Kaip visada ir sakau, labiau bus reikalingas charakteris – turime atsistatyti po pralaimėjimo, keliauti į antras rungtynes per tris dienas, todėl čia susidės daug pašalinių dalykų. Taktikos ir vėl šiek tiek lieka šone – daugiau lems noras ir kova aikštelėje“, – prieš rungtynes kalbėjo Tomas Masiulis.
3 pergales ir 1 pralaimėjimą Eurolygoje turi šešios komandos, bet „Žalgiris“ dėl įmestų ir praleistų taškų skirtumo yra pirmas.
Į šias rungtynes išparduoti visi bilietai.
