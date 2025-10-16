Kalendorius
Spalio 16 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Žalgiris“ – „Olimpia“ tiesiogiai: stebėkite žalgiriečių rungtynes Eurolygoje

Transliacija – nuo 19:30 val.
2025-10-16 09:20 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-16 09:20

Kauno „Žalgirio“ krepšininkai ilgai apie antradienį patirtą pralaimėjimą galvoti negali – jau ketvirtadienio vakarą Tomo Masiulio auklėtiniai namuose priima Milano „Olimpia“ ekipą.

Kauno „Žalgirio“ krepšininkai ilgai apie antradienį patirtą pralaimėjimą galvoti negali – jau ketvirtadienio vakarą Tomo Masiulio auklėtiniai namuose priima Milano „Olimpia“ ekipą.

REKLAMA
3

Susitikimo startas – 19:30 val., jas tiesiogiai žiūrėkite per TV3 ir portale tv3.lt.

„Monaco“, „Fenerbahče“ ir „Bayern“ pirmuose Eurolygos turuose nukovęs „Žalgiris“ galiausiai patyrė nesėkmę – Belgrade krito prieš „Crvena Zvezda“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Olimpia“ startavo pergale prieš „raudonąją žvaigždę“, tačiau tuomet patyrė tris pralaimėjimus – nusileista „Partizan“, „Monaco“ ir „Bayern“ ekipoms.

REKLAMA
REKLAMA

„Kaip visada ir sakau, labiau bus reikalingas charakteris – turime atsistatyti po pralaimėjimo, keliauti į antras rungtynes per tris dienas, todėl čia susidės daug pašalinių dalykų. Taktikos ir vėl šiek tiek lieka šone – daugiau lems noras ir kova aikštelėje“, – prieš rungtynes kalbėjo Tomas Masiulis.

3 pergales ir 1 pralaimėjimą Eurolygoje turi šešios komandos, bet „Žalgiris“ dėl įmestų ir praleistų taškų skirtumo yra pirmas.

Į šias rungtynes išparduoti visi bilietai. 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
„Žalgiris“ – „Monaco“ (nuotr. zalgiris.lt)
Įspūdingas startas: „Žalgiris“ Eurolygos sezoną pradėjo parblokšdamas „Monaco“ (53)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų