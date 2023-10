„Žalgiris“ – be variantų: kauniečius jų pačių tvirtovėje nubaudė „Valencia“

Žalgiriečiai šiame mače neturėjo realių variantų iškovoti pergalę. Kauniečiai prastai pataikė iš toli – tikslą pasiekė vos 25 proc. tolimų metimų (7/28). Tuo metu „Valencia“ iš analogiškos distancijos atakavo 42 proc. tikslumu (8/19) . Nugalėtojai surinko 94 naudingumo balus, o „Žalgiris“ – 74.

Jau rungtynių pradžioje „Žalgiris“ susidūrė su problemomis – pirmosios trys atakos pasibaigė klaidomis, Brady Manekas prametė du iš eilės tritaškius, o po pirmojo kėlinio „Valencia“ pirmavo 20:12.

Dar didesni nemalonumai žalgiriečių laukė antrajame kėlinyje. Sužaidus 15 min. „Valencia“ pirmavo 37:17.

Aidint antrojo kėlinio pabaigos sirenai tritaškį smeigė Stefanas Jovičius ir klubas iš Ispanijos sužaidus 20 min. jau pirmavo 52:30.

