„Žalgirio“ talentas Juzėnas – apie Walkerio žodžius, pasitikėjimą savimi ir išvarymą iš treniruotės

Karjeros pasirodymą prieš Plungės „Olimpą“ surengęs 200 cm ūgio krepšininkas per 29,5 minutės pelnė 23 taškus (3/7 dvit., 4/5 trit., 5/6 baud.), sugriebė 12 kamuolių, atliko 7 rezultatyvius perdavimus, perėmė 4 kamuolius ir sukaupė 43 naudingumo balus.

Arti trigubo dublio buvęs ir prieš dvi savaites 18-ąjį gimtadienį minėjęs Juzėnas pagerino asmeninius naudingumo balų, pelnytų taškų, perimtų kamuolių ir pakartojo atkovotų kamuolių rekordus, kurie atitinkamai siekė 29, 21, 3 ir 12.

Šį mačą „Žalgirio“ treniruočių centre stebėjo nemažai ir pagrindinės komandos žaidėjų – Lonnie Walkeris, Sylvainas Francisco, Brady Manekas bei Tomas Dimša.

„Lonnie Walkeris sakė, kad taip ir turiu žaisti, – po pergalės amerikiečio žodžius prisiminė jaunuolis. – Papildomos motyvacijos jų atėjimas man nepridėjo, nes kiek žinau, jie visas rungtynes vis tiek žiūri internetu, tad ta papildoma ugnelė yra visada.“

Po dviejų dienų išvykoje antrąjį „7bet-NKL“ ratą pradėję žalgiriečiai vėl susitiko plungiškiais. Per kelias pozicijas žaisti galintis Juzėnas šį kartą buvo kuklesnis ir per 32 minutės surinko 12 taškų (5/7 dvit., 0/5 trit., 2/4 baud.), 11 atkovotų kamuolių, 4 rezultatyvius perdavimus, 2 perimtus kamuolius ir 18 efektyvumo balų.

Su pagrindine „Žalgirio“ komanda sportuojantis 18-metis per lapkričio mėnesį užsitarnavo solidžių minučių dvejose Lietuvos krepšinio lygos rungtynėse bei debiutavo Miunchene vykusiame Eurolygos mače, kuriame sužaidė 41 sekundę.

„Žalgirio“ dubleriai „7bet-NKL“ čempionate per 16 sužaistų turų savo krepšyje turi 9 pergales ir 7 nesėkmes bei žengia septintoje pozicijoje.

Ketvirtadienį 18 val. Roko Kondratavičiaus auklėtiniai svečiuose susikaus su paskutine turnyro lentelės ekipa Joniškio „Delikatesu“, o šeštadienį 16 val. namuose sieks revanšo prieš Vilniaus „Ryto-2“ jaunimą.

Nors pasitikėjimo savimi tau netrūksta, kiek jo tau galbūt dar pridėjo sėkmingas debiutas LKL ir treniruotės su pagrindine ekipa?

Manau, turi kažkiek įtakos pasitikėjimui savimi, bet labai daug nepridėjo. Galbūt labiau tiesiog patobulinau savo žaidimą, o dėl visų kitų dalykų, tai nelabai.

Kur manai yra auksinė riba tarp arogancijos ir didelio pasitikėjimo savimi? Kaip teisingai mokėti atskirti šiuos du dalykus?

Manau, jog nereikia pradėti galvoti, kad esi geresnis už kitus ir esi kažkoks žvaigždė. Svarbiausia išlikti paprastu žmogumi, pasitikėti savimi ir čia yra ta pagrindinė riba – per daug savęs neiškelti.

Ar krepšinyje turi kažkokių autoritetų? Kadangi sklando istorija apie tave, kad komandos draugui treniruotėje parodei „too small“ (per mažas), ar buvai iš jos išvarytas?

Taip, čia neseniai mane buvo išvarę iš treniruotės, nes kažkaip užsimiegojau jos metu ir praleidau savo eilę atliekant vieną pratimą. Po to pradėjau daryti jį pavėlavęs ir mane išvijo.

O kaip dėl to treniruotėje parodyto „Too small“ gesto Ignui Brazdeikiui?

Kalbėjau apie tai ir su Arnu Butkevičiumi, ir su pačiu Ignu, tai nė vienas neatsimename to momento, kad taip rodyčiau.

Prieš Utenos ekipą pakliuvai į A.J. Englisho „plakatą“, Andrea Trinchieri užsiminė apie tai ir spaudos konferencijoje. Kaip pats reagavai po mačo?

Rūbinėje pasijuokėme, komandos draugai sakė: „sveikas atvykęs į lygą“ (juokiasi). O po to Edgaras Ulanovas sakė, jog per karjerą bus visko, nieko baisaus. Kažkaip labai nusireikšminau to varžovo dėjimo.

Koks Trinchieri apskritai yra kaip strategas ir ko per šį laiką daugiausiai iš jo išmokai?

Jis labai išsiskiria savo detalėmis, daug dėmesio skiria smulkmenoms, taip pat nemažai dėmesio skiria žaidėjo kūno kalbai ir jo energijai aikštelėje.

Kaip galėtum palyginti buvusio ir esamo „Žalgirio“ dublerių vyr. trenerio Vytauto Pliaugos ir Roko Kondratavičiaus žaidimo filosofiją?

Sakyčiau, prie trenerio Roko žaidžiame šiek tiek laisvesnį ir modernesnį krepšinį, su labai daug greito puolimo bei tritaškių metimų. O prie Vytauto Pliaugos daugiau žaidėme taktiškai, kur daug dėmesio buvo skiriama smulkmenoms ir detalėms, daugybė derinių. O dabar turime mažai derinių ir labiau toks laisvas krepšinis.

Šį sezoną šeštadienį antrąkart susikausite su Vilniaus „Ryto“ dubleriais. Nors pirmajame jaunimo derbyje žaisti negalėjai, kaip dabar stipriai lauki šios akistatos?

Labai laukiu šių rungtynių ir nekantrauju. Norisi įrodyti, kas yra geriausia organizacija Lietuvoje.