„Žalgirio“ sistemoje užaugęs gynėjas keliasi į Kėdainių klubą

„Žalgirį“ paliekantis kaunietis klubo jaunimo sistemoje debiutavo 2018–2019 m. sezone, kai prisijungė prie Regionų krepšinio lygoje (RKL) žaidžiančios „Žalgiris-3“ komandos.

Nuo 2021–2022 m. sezono N. Montvila rungtyniavo „Žalgiris-2“ gretose Nacionalinėje krepšinio lygoje (NKL). 2022–2023 m. sezone krepšininkas tapo NKL čempionu, o „auksiniame“ sezone rinko po 6,2 taško ir 5,5 naudingumo balo.

Praėjusio sezono metu N. Montvila buvo vienas „Žalgiris-2“ lyderių: 11 tšk., 3,3 atk. kam. ir 10,5 naud. b.

2023–2024 m. sezone jaunuolis sulaukė kvietimo ir iš vyrų komandos. „Betsafe-LKL“ čempionate su žaliai baltais marškinėliais per 13 sužaistų rungtynių N. Montvila per beveik 10 minučių aikštėje įmesdavo po 2,2 taško. Eurolygoje krepšininkas ant parketo pasirodė 4 susitikimuose, per kuriuos pataikė tritaškį.