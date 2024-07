Naujasis „Wolves Twinsbet“ strategas: „Stengsimės būti komanda, kuria gerbėjai galėtų didžiuotis“

Per šį laikotarpį kartą pripažintas geriausiu Italijos Serie A lygos treneriu, laimėjęs klubui pirmąjį istorijoje trofėjų – Italijos taurę, bei atvedęs savo komandą į šalies čempionato pusfinalius, A. Magro viliasi, kad ir Lietuvoje jam pavyks nuveikti ką nors įsimintino.

„Žinoma, labai džiaugiuosi būdamas čia. Noriu atnešti savo aistrą ir ambicijas į šį irgi ambicingą klubą. Akivaizdu, kad norime kartu turėti didelių svajonių ir sukurti kažką ypatingo,“ – savo įspūdžiais po sutarties pasirašymo dalinosi į Vilnių atvykęs treneris.

Pirmajame savo interviu naujasis „Wolves Twinsbet“ treneris atskleidė savo tikslus sostinės klube, būsimus iššūkius, turimą krepšinio filosofiją, norimą vakarienę su tautiečiu treneriu Andrea Trinchieri, pirmuosius laukiančius darbus ir komandos gerbėjų pritraukimą.

Kas paskatino jus imtis galimybės tapti „Wolves Twinsbet“ treneriu?

Visų pirma, tai yra krepšinio šalis. Visi čia mėgsta krepšinį. Žinau, kaip ir sakiau, kad klubas yra tikrai ambicingas ir nori augti, o būtent tai mane skatina stengtis būti geriausia savo versija kasdien, kaip tą daro klubas. Atvykti į klubą, kuriame tu gali bandyti sukurti kažką puikaus ir turėti tikslų, tave skatina būti to dalimi. Tai viena iš priežasčių, kodėl sutikau priimti šį pasiūlymą.

Kai gavote „Wolves Twinsbet“ pasiūlymą, gal teko apie tai kalbėtis su Kauno „Žalgirio“ vyr. treneriu Andrea Trinchieri?

Dar ne. Reikėtų parašyti jam žinutę, kad esame šalia vienas kito ir galėtume susitikti. Žinau, kad jis yra geras virtuvės šefas, o aš – ne. Tai tikiuosi, kad turėsime galimybė kartu pavakarieniauti.

Kas labiausiai jus džiugina žiūrint į ateitį „Wolves Twinsbet“ komandoje?

Tikiuosi, kad klubas gali sparčiai augti ir būti pajėgus kovoti tiek Lietuvoje, tiek Europoje. Toks yra mūsų bendras tikslas. Vienintelis dalykas, ką galiu pažadėti sau ir klubui – padaryti viską, kad „Wolves Twinsbet“ klubas nuolat būtų Europos krepšinio žemėlapyje.

Kokius didžiausius iššūkius matote būsimame sezone?

Didžiausias iššūkis kuo greičiau prisitaikyti prie šalies čempionato, klubo organizacijos. Stengsiuosi neskubėdamas įvesti savo metodus, parodyti savo charakterį. Bandysiu priderinti save prie mentaliteto, kurį čia turite, tam, kad surastume bendrą kelią ypatingiems dalykams pasiekti. Kitaip sakant, sukurtume bendrus santykius.

Kaip galėtume apibūdinti savo, kaip trenerio, filosofiją? Kokį krepšinį žaidžia jūsų vadovaujamos komandos?

Viskas, žinoma, prasideda nuo aistros ir energijos. Jei nori padaryti ypatingų dalykų, juos turi daugiausiai daryti iš širdies. Bet, jei turėčiau naudoti tik vieną žodį, tai būtų „dalinimasis“. Labai mėgstu, kai mes dalinamės kamuoliu puolime, tada žaidžiame kartu. Dalinamės kamuolį ieškodami geriausios galimybės metimui ir dalinamės pastangomis gynyboje. Tai yra pagrindinė mano mintis. Bet žinau, kad reikia pamatyti, ką gali žaidėjai, jų charakteriai, jų norai ir pastangos duoti aikštelėje – jie gali užkurti žiūrovus, visus įtraukti ir, kaip sakiau, sukurti kažką ypatingo.

Kokią patirtį su Lietuvos krepšiniu turite?

Su Lietuva ryšių turėjau dažnai, bet jie buvo labai įvairūs per mano 20 metų patirtį. Treniravau Rimantą Kaukėną, kurį, tikėtina, jūs žinote, Kšištofą Lavrinovičių, kurį jūs, tikėtina, žinote. Ir Jonas Mačiulis buvo Sienos „Montepaschi“ komandoje, kai ten dirbau trenerio asistentu. Po to, kai siekiau gauti FIBA trenerio sertifikatą, dusyk per trejus metus buvau po 15 dienų Kaune ir Vilniuje. Daug kartų čia atvykau kaip varžovas, taip pat šiek tiek gyvenau. Man tikrai ši šalis patinka, nes kaip sakiau, čia yra aistros, visi seka krepšinį, lanko rungtynes. Todėl, suprantama, mano ryšiai su Lietuva buvo dažni. Esu tikrai laimingas būdamas čia ir stengsiuosi tuos ryšius atnaujinti.

Kokios su klubu susijusios veiklos šiuo metu svarbiausios jūsų darbų sąraše?

Prioritetinis dalykas mano darbų sąraše kartu su klubu suburti kuo kovingesnę sudėtį. Pagrindinis žodis čia yra „kovoti“. Kiekvieną kartą žmonės sako „laiminti“ ir visi nori laimėti. Bet mes drauge stengsimės sukurti teisingą mentalitetą, kad galėtume būti čia, būti kovingais ir, jei turėsime tam šansų, ką nors laimėti. Visų pirma, aš noriu duoti viską, ką turiu, šiam klubui, šiai organizacijai, ir, tuo pačiu, kartu augti. Bet tai pat noriu ir paimti viską, ką galiu, iš jūsų visų. Būsiu apsuptas krepšinių žmonių, gerų žaidėjų ir trenerių. Todėl tikrai noriu gyventi šioje kelionėje geriausiai kaip galiu ir turėti geriausią žmonių grupę. Todėl mano darbų sąraše, žinoma, yra tikslas stengtis sukurti labai gerą aplinką, kad šį kelionė būtų kuo geriausia.

Ko gali tikėtis „Wolves Twinsbet“ gerbėjai?

Mums reikia gerbėjų, mums reikia jų aistros ir palaikymo. Galiu pasakyti tik tai, kad stengsimės būti komanda, kuria gerbėjai galėtų didžiuotis – kiekvieną kartą aikštelėje atiduoti viską, ką turime, ir pritraukti kiek įmanoma daugiau žmonių. Norime, kad čia būtų lygybė – augti patiems ir turėti kuo didesnę publiką, didėjančią skaičiumi kiekvienose rungtynėse. Bet tai priklausys nuo to, kokį pasirinksime požiūrį ir kaip gerbsime krepšinį.