„Žalgirio“ sezoną užbaigęs mačas užsienio spaudoje: siaubinga rungtynių pradžia ir arenos spaudimas

Po įtemptų rungtynių reakcijos vis dar netyla Lietuvos viešojoje erdvėje, tačiau nuomonių apie mačą netrūksta ir Ispanijos žiniasklaidoje.

„Skirtingai nei kitose ketvirtfinalio serijose, disbalansas tarp „Barca“ ir „Žalgirio“ komandų buvo labai akivaizdus. Lietuviams patekimas į atkrintamąsias jau buvo absoliuti sėkmė, nes prieš porą mėnesių juos čia matė nedaugelis“, – pasibaigusią seriją apibendrino „Mundo Deportivo“ žurnalistas Jose Ignacio Huguetas.

Nors iš serijos „Žalgiris“ išėjo tuščiomis ir atkrintamosiose pralaimėjo 0:3, tačiau Ispanijos žurnalistai pastebėjo ir gerų dalykų Kauno komandoje.

Pirmose rungtynėse tragiškai žaidę kauniečiai atsitiesė antrame mače, o lemiamo susitikimo pirmoje pusėje parodė gerąsias savo puses.

„Vienintelis pavojus kilęs „Barcelonai“ – pasitikėjimo trūkumas savo pranašumu, nes jei „Žalgiris“ ir turi ką nors, tai neabejotinai pasididžiavimą ir kovinę dvasią“, – apie žalgiriečių pasiryžimą rašė naujienų portalas „Mundo Deportivo“.

„Š. Jasikevičius, Kaune tapęs palaidūnu sūnumi, norėjo, kad jo komanda prilygtų varžovų drąsai, nes „Žalgiris“ yra fiziška komanda, kuri savo amatą vertina sunkiu darbu“, – teigė „El Pais“ žurnalistas Jordi Quixano.

Nors pirmąjį kėlinį kauniečiai pradėjo itin lėtai, pirmojoje mačo pusėje atrodė, kad „Žalgiris“ krypsta tinkama linkme ir komanda turi šansą švęsti pergalę. Visgi, naujienų portalas „Marca“ aptardami pirmąją mačo pusę negailėjo aštrių žodžių ne tik žalgiriečiams, bet ir patiems katalonams.

„Pradinis lietuvių spurtas, kai per šešias minutes nepelnė nė taško, nusipelnė patekti į krepšinio siaubo muziejų. Atrodė, tarsi mėlynai baltas krepšys būtų uždengtas dangčiu.

„Barcai“ buvo taip lengva, kad ji atsipalaidavo, paskutines keturias minutes praleido be taškų, prarado aštuonis kamuolius, o „Žalgiris“, padedamas T. Dimšos ir K. Hayeso, atsitiesė.

L. Lekavičius, T. Dimša ir L. Birutis net išvedė savo komandą į priekį, kol „Barcelona“ patyrė egzistencinę krizę, į kurią sureagavo A. Abrineso ir N. Mirotičiaus tritaškiais, o į pertrauką išėjo priekyje. Tokia siaubinga buvo pirmoji rungtynių pusė“, – rašė „Marca“ žurnalistas Jose Luis Martinezas.

Lekavicius keeps @bczalgiris hopes alive with a third-quarter buzzer-beater 🚨 #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/VzQd1AGzAq

Apie abiejų komandų klaidas atsiliepė ir „La Vanguardia“ portalas:

„Abiejų pusių klaidų ir blogų sprendimų seka buvo milžiniška. Atrodė, tarsi žaidimas iš siaubo filmo. „Barca“ prarado vieną kamuolį po kito, vien per pirmąjį ketvirtį - net aštuonis, su siurrealistiniais veiksmais, tokiais kaip R. Jokubaičio atšokęs kamuolys nuo kojos.

Tiesą sakant, per tas košmariškas pirmąsias dešimt minučių komanda pataikė vos aštuonis metimus iš aikštės. Ne ką geriau sekėsi ir „Žalgiriui“, kuriam lankas atrodė kaip braškių jogurto indelio skersmuo.

Rezultatas 26:29 pirmosios rungtynių pusės pabaigoje puikiai paaiškino tai, kas vyko aikštelėje - abi komandos pernelyg nervinosi ir nesulaukė jokios sėkmės.“

Pro Ispanijos žurnalistų akis nepraslydo ir nuostabi atmosfera „Žalgirio“ arenoje. Rungtynes stebėjo daugiau nei 15 tūkst. sirgalių, jiems buvo paruošti specialūs atkrintamosioms skirti žali ir balti marškinėliai, specialiai šiam mačui buvo pakeistas ir žalgiriečių sutikimas.

„Simfoniškai griausmingas 15 tūkst. „Žalgirio“ arenoje buvusių žmonių himno giedojimas, bauginantis arenos riaumojimas sveikinant „Barceloną“ šiurpino odą ir įrodė, kad sportas yra aistra, o krepšinis – gyvenimo būdas Lietuvoje“, – rašė „El Pais“.

Playoff action in the @ZalgirioArena always hits differently 🔥 #EveryGameMatters pic.twitter.com/EdBELK7i3N