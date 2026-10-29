„Žalgirio“ pažymiai: Evansas patvirtino Babrausko mintį, o Valančiūno žaidimas paliko dvejopą įspūdį

Susitikimą kauniečiai pradėjo sunkiai ir įsibėgėjo tik trečiajame rungtynių kėlinyje. Vis tik kuomet perėmęs iniciatyvą į savo rankas, mačo kontrolės „Žalgiris“ jau nepaleido.
Portalas Krepsinis.net apžvelgė individualų žalgiriečių pasirodymą šiame susitikime ir įvertino jį pažymiais.
Be įvertinimo liko tik itin trumpą atkarpą šįsyk žaidęs Maodo Lo.
#0 Sterlingas Brownas (19 min., 14 tšk., 1 atk. kam., 1 rez. per., 1 per. kam., 1 kld., 12 naud. bal.). Įvertinimas – 9.
Solidų mačą Bolonijoje turėjęs S.Brownas lyderystės ėmėsi tada, kai varžovai bandė sugrįžti į mačą ketvirtajame kėlinyje. Gynėjas turi pakankamai talento, kad sužaistų „1 prieš 1“ tada, kad to reikia labiausiai. Iki tol jis puikiai išnaudojo jam sukuriamas progas ir varžovus baudė tritaškiais. S.Browną galima pagirti ir už gynybą. Šįsyk jis turėjo net kelis gerus momentus, kuomet gynėsi prieš žaidėją su kamuoliu.
Akobundu-Ehiogu
#2 Kaodirichi Akobundu-Ehiogu (8 min., 0 tšk., 3 atk. kam., 1 blk., 4 naud. bal.). Įvertinimas – 5.
Per savo atkarpą aukštaūgis vaizdo nesugadino ir už pasirodymą galima rašyti teigiamą įvertinimą. Nors kažkokių stebuklų K.Akobundu-Ehiogu nenuveikė, tačiau blokavo varžovo metimą, neblogai atrodė susikeitęs dengiamaisiais, o ir po krepšiu rinkosi kamuolius. Labiausiai iš konteksto kol kas krenta centro pašokimai ginantis, tačiau varžovai už tai nenubaudė.
#3 Carsenas Edwardsas (15 min., 6 tšk., 2 atk. kam., 2 per. kam., 1 kld., 7 naud. bal.). Įvertinimas – 6.
Prieš buvusį klubą žaidęs C.Edwardsas nebuvo pagrindinė opcija „Žalgirio“ žaidime. Kelis metimus gynėjas išsimetė, tačiau šįsyk žalgirietis liko be pataikyto tritaškio, kai vidutiniškai per susitikimą įmesdavo po 3. Antroje mačo pusėje C.Edwardsas žaidė negausiai ir Tomas Masiulis rėmėsi kitais gynėjais. Šįkart pradžiugino C.Edwardso pastangos gynyboje, kur jis tikrai žaidė bent jau su daug energijos ir davė nemažai kontakto tiesioginiams oponentams.
#10 Ąžuolas Tubelis (25 min., 9 tšk., 11 atk. kam., 1 rez. per., 1 per. kam., 1 kld., 21 naud. bal.). Įvertinimas – 10.
Pergalę „Žalgiriui“ nulėmė gera kova po krepšiu dėl kamuolių ir solidi gynyba. Abiem aspektais Ą.Tubelis prisidėjo daug, tad ir įvertinimas jam už šias rungtynes yra maksimalus. Galbūt puolime Ą.Tubelis šiuo metu nėra pirmas pasirinkimas, tačiau savo šansus jis išnaudojo neblogai, o dalį tų galimybių jis susikuria ir pats, imdamas kamuolius po varžovų krepšiu. Susikeitimo gynyboje žalgirietis tvarkėsi solidžiai, o ir rungtynių tempas jam buvo pakankamai parankus.
Sleva
#14 Dustinas Sleva (16 min., 13 tšk., 1 atk. kam., 1 rez. per., 7 naud. bal.). Įvertinimas – 9.
Nors amerikietis surinko vos 7 naudingumo balus, o su juo aikštėje komanda praleido daugiau taškų nei pelnė, bet D.Sleva darė daug gerų dalykų. Ypatingai puolime. Jo gebėjimas išplėsti aikštę yra vienas solidesnių Kauno ekipos ginklų ir Bolonijoje puolėjas realizavo 3 tritaškius iš 4 bandymų. Sykį amerikietis sugebėjo varžovą užatakuoti „clouseoute“, o jo „vaiduoklinės“ užtvaros gerai klaidina oponentus. D.Sleva visuomet yra to teigiamo nusiteikimo ir energijos pavyzdys aikštėje.
#17 Jonas Valančiūnas (23 min., 17 tšk., 11 atk. kam., 2 rez. per., 3 kld., 21 naud. bal.). Įvertinimas – 8.
Dvejopos mintys po šių J.Valančiūno rungtynių. Reikia pripažinti, kad pirmoje pusėje aukštaūgis tempė komandą žemyn ir gana stipriai. Klaidos ir neužsibaigimai net iš gerų padėčių paženklino jo startą. „Žalgiris“ turi daugiau ginklų puolime ir neatrodo, kad turėtų tiek maitinti kamuoliu šį centrą, juolab, jog tai nėra iki galo produktyvu. Vis tik po pertraukos jau išvydome gerąją J.Valančiūno versiją. Jis rinko kamuolius puolime bei kartojo komandos draugų metimus. Tai jau buvo kur kas solidžiau ir leido rungtynes jam baigti su labai solidžiais skaičiais. Į akis krenta ir tai, kad tokio tempo rungtynėse aukštaūgiui itin sunku suspėti sugrįžti prie savojo krepšio ar nubėgti į puolimą.
Evansas
#34 Keenanas Evansas (19 min., 4 tšk., 3 atk. kam., 3 rez. per., 2 naud. bal.). Įvertinimas – 7.
Nesinori pervertinti jo pasirodymo vien dėl to, kad tai yra K.Evansas, tačiau tai, ką davė šis pasiilgtas gynėjas – patiko. „Žalgiriui“ reikia ramybės ir gerų sprendimų, o tai amerikietis pasiūlė jau pirmajame mače. Jeigu tai per daug nenustebino, tai jo greitis su kamuoliu ir prasiveržimai jau tapo netgi malonia staigmena. Kaip neseniai sakė Steponas Babrauskas – „krepšinis žaidžiamas su galva“. Toliau Jonavos komandos stratego citatos netęsime, bet pirmąją jos dalį K.Evansas patvirtino. Būtent už tai ir toks pakankamai aukštas įvertinimas.
#40 Marius Grigonis (20 min., 12 tšk., 1 atk. kam., 4 rez. per., 2 kld., 11 naud. bal.). Įvertinimas – 8.
Įsibėgėti M.Grigoniui nebuvo lengva, tačiau vėliau žalgirietis užsikūrė. Visus 5 metimus „iš žaidimo“ realizavęs žalgirietis užstrigo tik ten, kur įprastai jaučiasi puikiai – prie baudų metimų linijos. Nepaisant šios mažos detalės, M.Grigonis kokybiškai žaidė su kamuoliu ir gerai atakavo krepšį po pagavimo bei gerai skirstė kamuolius komandos draugams. Tai buvo vienos geriausių lietuvio rungtynių šiame sezone.
Butkevičius
#51 Arnas Butkevičius (21 min., 5 tšk., 7 atk. kam., 1 blk., 7 naud. bal.). Įvertinimas – 7.
Nors kauniečiai surinko 91 tašką, tačiau norisi daugiau kalbėti apie gynybą, kur A.Butkevičius buvo svarbi „Žalgirio“ ašis. Jo blokas greitoje atakoje yra puikus to atspindys. Žalgirietis gerai spaudė kamuolį bei puikiai tvėrėsi varžovus. Puolime A.Butkevičius įprastai sau realizavo pora metimų ir bendras jo pasirodymas tikrai buvo neblogas.
#92 Edgaras Ulanovas (10 min., 3 tšk., 2 atk. kam., 1 rez. per., 4 naud. bal.). Įvertinimas – 5.
Kapitono rungtynės nebuvo kažkuo išskirtinės, tačiau kelis savo momentus jis turėjo. Jam pavyko išprovokuoti varžovo pražangą antrojo kėlinio pabaigoje ir taip uždirbti baudų metimus, o sykį jis ir pats užsibaigė arčiau krepšio. Didelio vaidmens E.Ulanovas šįsyk neturėjo, tačiau „ketvirtoje“ pozicijoje jis davė nemažai fiziškumo, ko labai reikėjo prieš atletišką ir greitą oponentų ekipą.
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