„Žalgirio“ gynėjas Evansas ir NBA legenda O`Nealas stojo į ant Sabonio užlipusio krepšininko pusę

Primename, jog šios nakties pergalingame Sakramento „Kings“ mače paskutiniame ketvirtyje buvo užfiksuotas itin nemalonus epizodas, kai „Warriors“ puolėjas D. Greenas nesportiškai pasielgė prieš D. Sabonį.

Lietuviui gulinti ant parketo, pro jį lipdamas amerikietis užlipo ant aukštaūgio krūtinės ir tada nušoko. D. Greenas po šio epizodo išvytas iš aikštės.

Draymond Green and Domantas Sabonis get twisted up. Green was issued a flagrant 2 (ejected) and Sabonis was issued a technical. 🎥 @BleacherReport pic.twitter.com/km7Oqy7cSI

Ši situacija netrukus buvo aptarta „Inside the NBA“ laidoje, kur nuomonę išsakė ir NBA legenda Shaquille`as O`Nealas.

“Why don’t you lay on the floor and I’ll see if I can stomp on you?” 🤣💀@SHAQ & Chuck on Draymond's ejection pic.twitter.com/LDI9WGUT3D