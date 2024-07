„Žalgirio“ grupė investavo į Londono „Lions“ klubą

Verslo sandoris įvyko po to, kai technologijų akceleratoriui „Tesonet“ susiklostė palankios sąlygos įsigyti tituluotą ir didžiulio potencialo rinkoje įsikūrusį Jungtinės Karalystės klubą. „Žalgiris Group“ suteikia Londono „Lions“ trumpalaikę, trijų mėnesių paskolą būtiniausioms išlaidoms padengti, ją grupei gražins klubą įsigijęs „Tesonet“.

„Prisidedant prie „Lions“ klubo valdymo, „Žalgiriui“ atsiveria naujos galimybės padidinti savo žinomumą Europoje, būti arti Londono jaunųjų talentų ir užtikrinti ilgametį sporto piramidės augimą – sakė Dainius Liulys, naujasis UAB „Žalgiris Group“ direktorius. – Aukščiausio lygio tarptautiniuose turnyruose dalyvausiantis Lodono „Lions“ klubas taps dar viena platforma pritraukti ir ugdyti perspektyvius jaunus krepšininkus iš viso pasaulio. Kartu klubas galės semtis patirties iš „Žalgirio“ krepšinio klubo sporto piramidės bei vadybos, stiprinant sportinį potencialą ir auginant sirgalių bazę.“

„Įvykęs verslo sandoris nekeis „Žalgirio“ krepšinio klubo tikslų, įsipareigojimų ir valdymo modelio. Esame įsikūrę Kaune, kur visi gyvena krepšiniu, turime puikią sporto infrastruktūrą „Žalgirio“ komandai. Atsiradus galimybei ieškosime, kaip pasiimti kuo daugiau iš Londono. Vis tik, tai labai multikultūriškas miestas, daug kitų šalių atstovų. Kauno „Žalgirio“ jaunimo komandose visada norėjome matyti daugiau jaunuolių iš skirtingų krepšinio mokyklų. Dabar bus puiki proga būti arti to ir juos išbandyti“, – kalbėjo „Žalgirio“ klubo prezidentas Paulius Jankūnas.

„Lions“ ir „Žalgirio“ klubų bendradarbiavimas bus pažymėtas ugdant perspektyvų jaunimą didžiules galimybes turinčioje krepšinio rinkoje. Jaunimas turės platformą žaisti vietinėje Didžiosios Britanijos krepšinio lygoje (BBL), o ateityje – ir Europos klubų krepšinio turnyruose. Klubo sistemoje užaugę žaidėjai ne tik padės siekti aukščiausių rezultatų, bet ir generuos pajamas, kurias „Lions“ dalinsis kartu su „Žalgiriu“. Tai kartu bus galimybė augti ir Kauno klubo organizacijai – tiek finansiniu, tiek patirties vystant tarptautinį projektą požiūriu.

Be to, tikimąsi, kad su „Žalgirio“ organizacija bendradarbiausiantis „Lions“ klubas padės nutiesti tiltus ir su daugiau krepšinį mylinčių diasporų Londone, tarp jų – itin gausia lietuvių bendruomene, kuri gausiai lankėsi klubo rungtynėse buvusiame ir ankstesniuose sezonuose.

Londonas ne kartą buvo tapęs vienu iš karščiausių krepšinio taškų Europoje. Dar nuo 1993-ųjų NBA čia rengia draugiškas rungtynes tarp savo lygos klubų. Nuo 2011-ųjų Londone jau yra sužaistos ir 9-erios NBA reguliariojo sezono rungtynės, taip pat, jų iniciatyva, Londone yra vykdomos ir jaunųjų krepšinio stovyklos, sulaukusios didžiulio susidomėjimo.

Praėjęs sezonas, kuriame „Lions“ tapo Didžiosios Britanijos krepšinio lygos čempione ir nukeliavo iki Europos taurės turnyro pusfinalio, sutraukė nemažą vietinių krepšinio sirgalių susidomėjimą. Europos taurėje klubo rungtynes iš viso stebėjo bendras daugiau nei 33 tūkst. sirgalių skaičius, leidęs klubui užimti 6-ąją poziciją tarp 20-ies turnyro komandų pagal bendrą namų dvikovose apsilankiusių žiūrovų skaičių. Galutinis sandorio finalizavimas gali užtrukti dar apie mėnesį.

Confirmed: Zalgiris have taken ownership of London Lions per Companies House documents.



Full doc is 60 pages so can't share it but, like, it's me I rarely break news so I am hardly going to fake a document while having my dinner. pic.twitter.com/6C7RROGWez