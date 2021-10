„Žalgirio“ aukštaūgiui Joffrey Lauvergne'ui sėkmingai atlikta peties operacija

„Operacija praėjo gerai. Ačiū daktarui Neytonui ir jo komandai. Nekantrauju grįžti ant parketo“, – rašoma žaidėjo „twitter“ paskyroje.

J. Lauvergne`as traumą patyrė Eurolygos antrojo turo rungtynėse su Sankt Peterburgo „Zenit“ (Spalio 7 d.).

Iš pradžių manyta, kad reabilitacijos laikotarpis truks iki 7-8 savaičių, bet vėliau paaiškėjo, kad žaidėjui vis dėlto bus reikalinga ir operacija.

Pranešama, kad be krepšinio jam teks praleisti daugmaž iki kitų metų sausio pabaigos.

Praėjusiame sezone prancūzas Eurolygoje vidutiniškai per mačą rinko po 10,7 taško, 5,6 atkovoto kamuolio ir 12 naudingumo balo.

Per spėtas sužaisti dvejas šio sezono Eurolygos rungtynes jis vidutiniškai pellnydavo po 8,5 taško ir sugriebdavo 4 atšokusius kamuolius.

Kauniečiai šiuo metu rinkoje ieško aukštaūgio, galinčio pakeisti J. Lauvergne'ą.

Surgery went well!

Thank you to the Doctor Neyton and his team ! Can’t wait to be back on the floor 💪🏼 pic.twitter.com/oCRg3Q5QhE